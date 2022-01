Coronavirus : les masques FFP2 obligatoires dans les commerces du Bade-Wurtemberg

Attention si vous allez faire vos courses en Allemagne. Le masque FFP2 est obligatoire dans les commerces du Bade-Wurtemberg, le Land frontalier avec l'Alsace, à compter du mercredi 12 janvier. Supermarchés, bureaux de tabac... tous les commerces sont concernés.

La mesure concerne tous les adultes de plus de 18 ans qui se rendent dans les commerces, les restaurants, les musées ou les bibliothèques. Le parc d'attraction Europa-Park est également concerné. Le masque chirurgical reste autorisé dans les transports, sur le lieu de travail et pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.

Le taux de contamination se stabilise en Allemagne, mais les autorités craignent une vague liée au variant Omicron.

