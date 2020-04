Coronavirus : les masques indisponibles à la vente dans des pharmacies de Bourgogne

Vous ne trouverez pas de masques dans la plupart des pharmacies de Bourgogne. Si le gouvernement autorise de nouveau la vente des masques sanitaires, les officines n'ont pas encore de stock.

Depuis ce lundi matin, le téléphone de Charles Barrière, pharmacien à Is-sur-Tille ne cesse de sonner. Les habitants de la commune réclament des masques. Une demande impossible pour ce professionnel qui affirme que "pour l'instant, il est impossible de trouver un masque dans les pharmacies de France. Nous avons appris la nouvelle hier. On a été mis sur le fait accompli. Il faut donc nous laisser le temps de nous retourner pour les commander. Cela signifie donc qu'il faudra encore attendre. "Nous faisons notre possible pour obtenir des masques de qualité qui correspondent aux exigences de l'état".

"On a l'impression d'être des pantins"

Dans la pharmacie de Christine Dagois, à Genlis, pas de trace de masques, non plus. Les volte-faces du gouvernement ont de quoi exaspérer cette professionnelle. "On a l'impression d'être un peu des pantins. On ne fait pas confiance aux pharmaciens. Ça a été le même problème avec le gel hydroalcoolique. Pas le droit d'en faire, puis le droit d'en faire, il y a aussi des modifications des dates d'arrêtés tous les jours".

L'autorisation de la vente des masques par les buralistes, avant les pharmaciens a également du mal à passer. "Nos syndicats demandent depuis le 6 avril l'autorisation de la vente des masques. J'ai finalement appris la décision de l'Etat, dimanche, par voie de presse", déplore Christine Dagois.

De longs délais d'attente

Cette pharmacienne a donc comme beaucoup de ses confrères commandé des masques, ce lundi. Mais avec toutes les commandes, Christine Dagois ne s'attend pas à être approvisionnée avant le début du déconfinement, soit à partir du lundi 11 mai, voire même la semaine suivante. "Nous avons déjà mis en place depuis ce matin, une liste d'attente pour répondre aux besoins en masque de nos clients".

Entre 10 et 15 euros le masque

Reste la question du prix. Un élément encore flou selon Christine Dagois, pharmacienne à Genlis. "Il semblerait que le prix de vente maximum devrait être de 5 euros. Mais j'ai des laboratoires pharmaceutiques qui me proposent des prix d'achats bien au-delà de cette somme. Les prix iront sans doute de 10 à 15 euros, je pense. Ces masques seront normés, de qualité et garantissant la sécurité de chacun ".