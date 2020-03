Coronavirus : les médecins à Sorgues se préparent à une hausse des accidents domestiques

Le système de santé privé se réorganise lui aussi en Vaucluse. A Sorgues, la Clinique Fontvert n'assurera désormais que les urgences de la main et les assurera pour tout le département. Elle a renvoyé pratiquement tout son personnel, pour maintenir une activité de pointe.

La direction organise un service 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 avec deux chirurgiens en permanence pour accueillir des personnes blessées ou malades, afin de délester les urgences des hôpitaux publics . Son directeur Sofien Khachremi s'attend à une grosse affluence de patients car "quand on reste à la maison on se blesse souvent ".

Cette clinique accueille en moyenne chaque année 21 000 patients par an à Sorgues dans ses services d'orthopédie , ORL et gastro-antérologie. Elle attend aussi dans les prochaines semaines des consignes pour accueillir si besoin des patients touchés par le coronavirus