Coronavirus : les médecins de Moselle reçoivent 15 000 masques FFP2

Ils étaient plus d'une centaine de médecins libéraux à défiler ce samedi matin dans les locaux de l'ordre des médecins de Moselle. Au programme : distribution de 15 000 masques FFP2 mis à disposition par l'Agence régionale de santé du Grand Est. Pendant toute la matinée, tout le stock a été dévalisé par des professionnels de la santé qui avaient grandement besoin de ces dispositifs.

Par lots de 30 ou 50

Pour tenter de satisfaire le plus de monde possible, le conseil de l'ordre des médecins a décidé de distribuer les masques par lots de 30 ou 50, "en fonction des besoins de chacun", selon Laurent Dap, le président du conseil de l'ordre en Moselle. Mais malheureusement, "à la fin, on n'avait plus de masques donc les derniers n'ont pas été servis", confie-t-il.

Laurent Dap a toutefois pu profiter du don effectué par l'hôpital Legouest de Metz qui a rajouté dans la matinée 1 000 masques FFP2 au stock total distribués aux praticiens mosellans.

Les médecins en file indienne

Cependant, "c'est tout de même incroyable que les médecins en soient réduits à faire la queue pour venir récupérer un masque", déplore Laurent Dap. Selon lui, la forte affluence ce samedi témoigne d'une vraie pénurie qui inquiète les professionnels de santé. "Ils sont en 1ère ligne toute la journée et il y avait un gros manque, donc forcément que beaucoup de monde était demandeur de masque." Mais pour éviter que le virus ne circule entre ces médecins, les mesures d'hygiène ont été respectées : distance de 2 mètres entre tout le monde.