Coronavirus : les médecins du travail auront plus de doses et plus de choix de vaccins

France

Les médecins du travail recevront bientôt plus de doses de vaccins anti-covid et pourront aussi recourir aux vaccins Pfizer et Moderna, a annoncé ce mercredi la ministre du Travail. Élisabeth Borne veut accélérer la campagne de vaccination des salariés, qu'elle juge encore trop lente.