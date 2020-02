Coronavirus : les mesures prises en Corse

Actuellement une suspicion de Coronavirus Covid-19 reste de mise en Corse. La dernière en date, une personne hospitalisée à Bastia, a été déclarée négative ce mercredi par l’Agence régionale de la santé. Son cas avait été annoncé mardi soir et des prélèvements effectués puis envoyés pour analyse à l’institut Pasteur de Paris. C’est également là-bas qu’ont été envoyés les prélèvements concernant le premier cas suspecté insulaire et dont on attend donc toujours les résultats 48 heures plus tard. L’homme d’une trentaine d’années, confiné au sein de l’hôpital de la Miséricorde à Ajaccio, revenait vraisemblablement d’Italie, la région de Vénétie jugée à risque par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les centres hospitaliers insulaires « activés »

Comme 108 centres hôspitaliers français, celui d'Ajaccio est activé par le gouvernement pour faire face à l'épidémie

Pascal Dérudas, le directeur adjoint du centre hospitalier d’Ajaccio précise le protocole de prise en charge :

Pascal Dérudas, directeur adjoint du centre hospitalier d'Ajaccio

Pour la famille du cas suspect, c'est l'ARS qui établit une liste épidémiologique, si le patient est réellement porteur du Coronavirus, les proches seront eux aussi confinés. Concernant le personnel hospitalier, tout est en place pour assurer sa protection, les stocks de l'hôpital d'Ajaccio sont opérationnels pour la prise en charge de 8 cas potentiels de Coronavirus. Les équipements dans les hôpitaux corses ne permettent pas de prendre en charge ces prélèvements en vue d'une analyse et d'un test au Coronavirus.

Pascal Dérudas, le directeur adjoint du centre hospitalier d'Ajaccio

Rentrée scolaire sous surveillance

L'académie de Corse a pris elle aussi des mesures préventives. Suivant les consignes du ministère, applicables à tous les établissements scolaires de France, les élèves, les enseignants et les personnels qui ont voyagé récemment dans l'une des zones à risque sont priés de rester chez eux. La rentrée scolaire n'a lieu que lundi prochain, mais la période d'incubation étant de 14 jours, les personnes parties en vacances dans les zones à risque seront toujours en période d'incubation potentielle. Tous les voyages scolaires vers les zones d'exposition sont également reportés.

Julie Benetti, rectrice de Corse

Julie Benetti, rectrice de Corse

Fermer les frontières ?

Certaines personnes ont évoqué la possibilité de fermer les frontières une mesure qui n'est pas envisagée par les autorités et qui n'est à priori même pas envisageable. C'est une demande qui a été faite notamment par le maire de Menton, commune frontalière de l'Italie, et qui est également largement relayée sur les réseaux sociaux, faut-il fermer les frontières? Mais les vrais questions à poser seraient plutôt peut-on fermer les frontières et cela aurait-il un effet sur la propagation du virus?

Pour répondre à la première, c'est très simple, cela est quasiment impossible d'un point de vue technique. A la limite un renforcement des contrôles serait plus facile à mettre en place mais à quoi cela servirait-il? Des tests sur les personnes traversant les frontières permettraient sans doute de repérer d'éventuels malades mais les personnes en période d'incubation, et donc asymptomatiques, pourraient passer les contrôles sans problème. Les mesures de confinement qui ont été prises dans d'autres pays, et notamment en Chine, on l'a vu n'ont pas permis de bloquer la propagation du virus, au mieux elle a été ralentie. Le secrétaire d’État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'ailleurs mis un terme à la polémique en début de semaine en déclarant qu’une fermeture des frontières n'était pas efficace et complétement exclue à ce stade.

Razzia sur les pharmacies

Masques en tissu, gels hydro alcooliques, les étals des pharmacies se vident

Masques en tissu, gels hydroalcooliques, les étals des pharmacies se vident eux aussi, avec les nouvelles de suspicions de cas de coronavirus. A Ajaccio, notamment, où un patient aux symptômes jugés suspects est en attente de ses résultats d'analyses, les pharmaciens du centre-ville ont été sollicités, les stocks sont pratiquement à sec, et l'efficacité des masques disponibles jusqu'à maintenant est limitée mais la France a commandé de nouveaux masques en grande quantité.

Les masques les plus visibles en ville, et dans certaines salles d'attente, ce sont ceux dits de chirurgien, de type FFP1, ils servent surtout à limiter la propagation d'un sujet contaminé vers un sujet sain. Les masques les plus efficaces sont les FFP2, ils bloquent les contaminations entrantes, mais ceux fabriqués en quantité industrielle récemment ont été prioritairement vendus en Asie. La France a donc commandé 250 millions de masques FFP2, qui devraient arriver dans les pharmacies et seront gratuits. Pour les adeptes des gels hydroalcooliques, les pharmaciens préconisent d'utiliser de l'alcool à 70 % avec un gel neutre.