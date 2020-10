Suite à un arrêté préfectoral pris le mardi 20 octobre dans la Vienne, les obligations de port du masques et autres mesures sanitaires mise en place à Poitiers et Buxerolles sont prolongées jusqu'au 9 novembre.

Coronavirus : les mesures sanitaires dans les rues de Poitiers et Buxerolles prolongées encore trois semaines

Après le passage de la Vienne en rouge sur la carte de la Covid-19, fin septembre, la préfète a pris des mesures sanitaires supplémentaires le 21 septembre. Cela concerne notamment le port du masque dans certaines rues de Poitiers et Buxerolles. Elle vient de les prolonger jusqu'au 9 novembre, soit dix jours de plus que prévu. L'arrêté a été publié ce mardi 20 octobre.

Port du masque obligatoire dans les zones suivantes

A Poitiers

- Place du Maréchal Leclerc

- Rue du Chaudron d'Or

- Îlot Tison

- Place Charles de Gaulle

A Buxerolles

Place de l'Hôtel de Ville

Dans tout le département

- 50 mètres autour des écoles primaires, des collèges et des lycées, des restaurants et structures d'hébergement gérés par le Crous

- dans les fêtes foraines, marchés, brocantes, braderies, et vide-greniers en plein air