Coronavirus : les modalités de distribution des masques à Nîmes

La distribution des masques gratuits a débuté ce vendredi à Nîmes. Pour la première étape, ce sont d'abord les professionnels de santé qui sont invités à venir récupérer leur dotation. Cent masques à usage unique sont destinés à chacun des professionnels de santé exerçant en libéral en cabinet et sont distribués en "drive" ce vendredi, mais aussi ce samedi, de 9h à 14h au centre technique de Bompard (152 avenue Robert-Bompard), soit 130.000 masques au total. Cela concerne 1.300 professionnels dont le cabinet est situé sur le territoire de la ville : médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes...

"Il n’est pas question que nos concitoyens se voient privés de liberté de circulation, une fois la sortie du confinement autorisée, sous ces conditions de port de masques, je souhaite que chaque habitant puisse être doté de deux masques par personne." (Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes)

Pour la population, les masques fournis par la Ville sont de type "tissu pour usage non médical". De catégorie 1, ils filtrent 90% des particules. Ils sont lavables et réutilisables. Il y en aura deux par personne. D'où viennent-ils ? 100.000 d'Éco-technique, société de Calvisson, 300.000 de Bastide Nîmes, 100.000 d'une société nouvelle de tissage Carret (Haute-Savoie), 150.000 d'Eminence avec Nîmes Métropole. La Ville a commandé par ailleurs 50.000 masques pour enfants qui seront réceptionnés d'ici fin juin.

La Ville a également commandé 250.000 masques à usages uniques auprès de la société Bastide médical (qui en a offert 50.000 de plus) pour les professions médicales libérales et les commerces.

Distribution d’un "kit de reprise d’activité" aux commerçants

Quelque 1.700 professionnels dont le commerce est situé sur le territoire de la ville ont été invités à récupérer leur "kit de reprise d’activité", à l’exception des pharmacies, déjà équipées, et des grandes surfaces. Les bars et restaurants seront dotés lors de leur ouverture. Les kits comprennent 50 masques à usage unique, un distributeur à pédale de gel hydroalcoolique et une affiche d’information. Ils seront distribués sous forme de "drive" les dimanche 10 et lundi 11 mai de 9h à 18h au Parc des expositions. Il s'agit d'une opération menée en partenariat avec la CCI. Coût pour la Ville : 600.000 euros.

Distribution aux personnes âgées de plus de 65 ans

Cette première phase de distribution grand public concerne 24.000 Nîmois âgés de plus de 65 ans, nés avant le 1er janvier 1956. Un courrier, comportant deux masques et une notice d’utilisation et d’entretien sera distribué par La Poste en main propre (si absence, dépôt dans la boite aux lettres). Il s’agit d’un service spécifique de La Poste. Cette prestation particulière est effectuée par les postiers habituels. La distribution débute le mardi 12 mai.

Distribution aux Nîmois de moins de 65 ans

Cela concerne tous les Nîmois âgés de plus de 10 ans (les masques ne sont pas adaptés aux enfant). La dotation ? Deux masques par personne. Chaque habitant doit s’inscrire :

par internet : la Ville a créé un formulaire spécifique disponible sur le site nimes.fr et sur l’appli Nîmes.

par téléphone, pour ceux qui ne disposent pas de connexion internet, au 04.66.70.75.00 (central d’appel ouvert de 9h à 18h)

Après avoir effectué son inscription sur internet ou par téléphone, le bénéficiaire recevra un SMS lui indiquant le jour, le créneau horaire et le lieu de retrait de sa dotation. Les masques pourront être récupérés uniquement à l’adresse et dans le créneau horaire communiqués. Les masques seront distribués sur huit lieux de retrait de proximité dans toute la ville. La distribution se fera par "drive" véhicule ou piéton par ordre d’inscription, à partir de la deuxième quinzaine de mai (voir ci-dessous), en fonction des stocks disponibles.

Site "drive" auto + piéton :

- Les Costières

Sites "drive" piéton uniquement :

- Arènes

- Stade Gaston Lessut (quartier Saint-Cézaire)

- Stade Bernard Auzon Cape (ex-stade des Amandiers, quartier Valdegour)

- Stade Maurice Pelatan (quartier Chemin bas)

- Jardin de Courbessac - place Villevieille

- Stade Saint-Stanislas (route d’Alès)

- Groupe scolaire Albert Camus

La distribution se fera en extérieur, dans des lieux offrant tout l’espace pour respecter les gestes barrières.

Jours de distribution suivant date d’inscription sur nimes.fr et par téléphone :

- Vendredi 15 mai de 17h à 21h

- Samedi 16 et dimanche 17 mai de 8h à 19h

- Lundi 18 mai de 17h à 21h

- Vendredi 22 mai de 17h à 21h

- Samedi 23 et dimanche 24 mai de 8h à 19h

- Lundi 25 mai de 17h à 21h

La Ville autorise le retrait des masques pour l’ensemble d’un foyer, ou d’un tiers dans l’impossibilité de se déplacer, sur présentation de toutes les pièces justificatives le concernant. Un service de livraison sera mis en place pour les personnes vulnérables dans l’impossibilité de se déplacer et sans soutien familial. Ils devront se signaler auprès de la plateforme téléphonique lors de leur inscription.

Le montant total de l’opération s'élève à 1.140.000 euros (hors frais de logistique, de personnel et de sécurité).