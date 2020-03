Coronavirus : les modalités exactes du confinement

"Le mot d'ordre est clair : _restez chez vous !_" le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a détaillé les modalités du confinement en vigueur en France à partir de ce mardi à midi.

Qui peut se déplacer et quelle est la démarche à suivre ?

Les personnes qui sont obligées d'aller travailler, pour qui le télétravail est impossible, doivent se procurer une attestation de la part de leur employeur.

Pour les autres déplacements, il faut remplir un "document attestant sur l'honneur le motif" du déplacement, notamment téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Il pourra également être réalisé sur papier libre. "Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons", a expliqué Christophe Castaner.

Vous devez remplir ce formulaire si :

Vous allez faire vos courses

Vous devez vous rendre chez le médecin

Vous êtes séparés et vous devez déposer ou aller chercher vos enfants chez votre ex-conjoint.

chez votre ex-conjoint. Vous devez rendre visite à un proche dépendant

Le ministre a également précisé que des "déplacements brefs à proximité du domicile" seront également tolérés. "On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien mais chacun devra le faire avec parcimonie", a encore complété Christophe Castaner.

Des contrôles et des amendes en cas de non respect des règles

Le ministre de l'intérieur a promis la mobilisation de 100.000 policiers et gendarmes pour des contrôles.

Toutes les personnes qui circuleront devront être "en mesure de justifier leur déplacement", a-t-il ajouté, précisant qu'une amende pour les contrevenants serait prochainement portée à 135 euros. Elle est aujourd'hui de seulement 38 euros.

Les contrôles aux frontières renforcés

Tous les voyages entre l’Union Européenne et d’autres pays sont suspendus pour trente jours. Les français qui veulent revenir d’un séjour à l’étranger doivent se rapprocher des consulats.

Pour ce qui concerne les frontières intérieures de l'Union, des contrôles sont déjà mis en place, avec l'Allemagne par exemple. Les travailleurs transfrontaliers pourront continuer d'aller et venir, s'ils disposent de justificatifs de domicile et d'emploi.

"Il ne s'agit pas pour nous de procéder à une fermeture totale des frontières. Il s'agit de limiter les échanges au strict nécessaire. C'est cohérent avec les mesures de confinement que nous prenons", a insisté Christophe Castaner.