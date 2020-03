Coronavirus : les nombreuses questions des parents d'élèves du collège manceau aux 93 confinés

Malgré trois classes de 4e et du personnel en quatorzaine, le collège Jean de l'Epine reste ouvert.

Trois jours après l'annonce d'un cas de coronavirus chez un élève de 4e, cette réunion était très attendue. Environ 60 parents étaient réunis ce lundi matin au collège de l’Épine au Mans pour rencontrer des représentants de l'Agence régionale de santé et de l'Education nationale.

Les élèves de trois classes, des enseignants et du personnel du collège sont confinés à leur domicile depuis la fin de la semaine dernière. "Nous avons reçu un courrier où tout est limpide : la température, les symptômes possibles, ce qu'il faut faire..." raconte Sylvie, mère d'un enfant confiné.

Une question, des réponses différentes

"Il reste pas mal de questions, se désole Nathan, père d'une collégienne confinée. Le 15 nous dit que notre enfant doit porter le masque en cas de symptômes mais pour l'ARS il faut le mettre de toute manière... alors par précaution on le lui fait porter".

La plupart des interrogations portent sur l'entourage : frères et sœurs, parents... "_On s'aperçoit que chacun fait un peu ce qu'il veut_. Des gens ont prévenu leur employeur qui leur a dit de rester à la maison... mais je n'ai pas envie de rester chez moi !" s'exclame Nathalie. "C'est de l'improvisation, accuse René. Pourquoi ne pas fermer le collège ?"

"Le discours des autorités est assez ambigu, pointe Paul, président du conseil local des parents d'élèves : d'un côté c'est très contagieux, on ne se serre pas la main. De l'autre on ne confine que les enfants qui ont été en contact pendant plus d'une heure à moins d'un mètre. Il y a une incompréhension de pas mal de parents sur cette prise de décision."