Coronavirus : les nouvelles mesures prises par le Préfet en Haute-Garonne

La métropole de Toulouse est en zone d’alerte renforcée et le préfet de la Haute-Garonne annonce ce vendredi de nouvelles mesures via un arrêté préfectoral.

Un taux d'incidence à plus de 564 pour 100.000 habitants chez les 20/30 ans

Pour justifier ces nouvelles mesures, la Préfecture rappelle les chiffres publiés par l'Agence régionale de Santé ce 25 septembre 2020 : un taux d'incidence pour la semaine du 16 au 22 septembre de 206,4 cas dépistés positifs pour 100 000 habitants pour le département de la Haute-Garonne, de 218,8 pour le territoire de Toulouse Métropole et de 330,6 pour la ville de Toulouse. Le taux est de 564,6 pour la tranche des 20/30 ans sur le département de la Haute-Garonne.

Les nouvelles mesures

Parmi les nouvelles mesures annoncées, le Préfet annonce que les bars fermeront bien à 22 heures. C'était l'horaire maximum donné après les annonces du ministre de la santé Olivier Véran. Par ailleurs, les restaurants fermeront eux au plus tard à 1h du matin le vendredi et le samedi soir, à minuit les autres jours de la semaine. La vente d'alcool à emporter est interdite entre 20 heures et 6 heures du matin dans toute l'agglomération.

Les gymnases resteront ouverts pour les groupes scolaires, les professionnels et les clubs.

Masque obligatoire dans 17 communes

Au-delà de Toulouse, voici les autre villes de l'agglomération concernées : Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touch, Cugnaux, Balma, Castanet-Tolosan, Saint-Orens-de-Gameville, Labège, Aucamville, Launaguet, L’Union, Portet-sur-Garonne, Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Quint-Fonsegrives

Pour rappel, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection entre 7H00 et 3H00 du matin lorsqu’elle se trouve dans un rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique, ainsi que dans les marchés de plein vent, brocantes et vide-greniers, sur la voie publique dans un rayon de 30 mètres durant les heures de fréquentation des entrées et sorties des crèches et établissements scolaires mais également aux abords d'établissements recevant du public comme les gares.

Ces mesures entrent en vigueur ce samedi et sont valables jusqu'au samedi 10 octobre inclus.