CARTE - Les opérations de dépistage se multiplient dans le Nord et le Pas-de-Calais contre le Covid 19

L'Agence Régionale de Santé annonce de nouvelles campagnes de dépistages dans le Nord et le Pas-de-Calais. Après l'explosion des cas dans le Dunkerquois, et les tests prolongés sur place, ces opérations essaiment dans nos deux départements.

Après le Dunkerquois, c'est dans différentes communes du Nord et du Pas-de-Calais que des opérations de dépistage sont organisées par l'Agence Régionale de Santé.

Dans le Pas-de-Calais

Avesnes-le-Comte : vendredi 26 février à la salle de la Bergerie, entre 9h et 17h, vous pouvez faire un test antigénique.

Aubigny-en-Artois : lundi 1er mars à la salle multi-activité, entre 9h et 17h, pour des tests antigéniques.

Si ces tests antigéniques s'avéraient positifs, on vous propose sur place un "contact tracing flash" pour identifier rapidement les personnes que vous auriez pu contaminer, des conseils pour vous isoler, et un test PCR pour identifier s'il s'agit du variant britannique ou pas.

Dans le Nord

Watten : vendredi 26 février à la salle Colette Besson, de 9h à 17h, pour des tests PCR.

Renescure : lundi 1er mars à la salle des fêtes, de 9h à 17h, pour des tests antigéniques.

Cassel: mercredi 3 mars à la salle polyvalente, de 9h à 17h, pour des tests PCR.

Le Cateau-Cambraisis: vendredi 5 mars au Palais des Sports, de 9h à 17h, pour des tests PCR.

A Renescure, en plus des tests antigéniques, on vous propose un contact tracing rapide et un second tests, PCR, si jamais votre tests antigénique s'avérait positif.