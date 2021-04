Coronavirus : les opérations de dépistages mobiles s'intensifient en Sarthe dès ce week-end

Du fait d'une augmentation des cas de Covid-19 en Sarthe ces derniers jours, la Préfecture de la Sarthe et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire organisent des dépistages mobiles dans tout le département. Des dépistages accessibles à partir de 10 ans et sans rendez-vous.

Avec un taux d'incidence en Sarthe devenu le plus élevé de la région Pays de la Loire, la Préfecture et l’Agence régionale de santé augmentent les opérations de dépistage mobile dans le département. De nouveaux lieux pour se faire tester vont être accessibles dès ce week-end de pâques. Les dépistages "mobiles" sont ouverts à tous à partir de 10 ans, sans rendez-vous et sans avance de frais. Actuellement le taux d'incidence en Sarthe est de 338 cas pour 100 000 habitants.

Sites mobiles :

Conlie

Le samedi 3 avril,de 9h30 à 18h00, Salle des Associations (Place des Halles).

Allonnes

Le mardi 6 avril, de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00, Gymnase Mohamed Ali.

Sablé-sur-Sarthe

Le mercredi 7 avril, de 9h30 à 18h00, « Ecole Gilles Ménage » 13 Rue Gilles Ménage.

Laigné-en-Belin

Le jeudi 8 avril, de 9h30 à 18h00, Salle municipale (à côté de l’église).

Loué

Le jeudi 8 avril, de 9h30 à 18h00, Centre culturel (rue de Courmesnil).

Bonnétable

Le Vendredi 9 avril, de 9h30 à 18h00, Parking du Jardin public.

Le Lude

Le samedi 10 avril, de 9h30 à 18h00, Place du champ de foire.

Sites fixes :

Le Mans

Parc Manceau (rue du Parc Manceau), du lundi au dimanche, de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Pôle Santé Sud (28 rue de Guetteloup), du lundi au samedi, de 8h à 18h.

Allonnes

Centre commercial principal, du lundi au vendredi, de 14h à 18h.