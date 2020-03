Coronavirus : Les hôpitaux des Deux-Sèvres s'organisent face à la crise

Les hôpitaux de Niort et Faye-l'Abesse dans les Deux-Sèvres s'adaptent pour faire face à l'arrivée de patients atteints du coronavirus. Niort est désormais en capacité d'analyser les tests.

Les Deux-Sèvres comptent ce mercredi 18 mars six cas confirmés de coronavirus. Trois sont hospitalisés à Niort. Pour faire face à l’épidémie, le centre hospitalier qui a déclenché le plan blanc a ce lundi. "On peut être amené à mobiliser de façon différente les personnels et à les rappeler si besoin", explique Bruno Faulconnier, le directeur de l'hôpital.

Réorganisation de l'hôpital et du parcours des patients

Ce plan est aussi synonyme de réorganisation des unités. Tout ce qui n'est pas urgent a été déprogrammé. "On s'est organisé pour libérer des lits en réanimation et faire en sorte d'arriver à 18, pour mettre en place une unité de prélèvement distincte des urgences contrairement à ce qu'on avait jusqu'à présent et une unité pour des malades Covid-19 qui n'ont pas besoin de réanimation", indique le directeur qui précise réfléchir à la mise en place encore d'une autre unité "dans quelques jours".

"On s'organise s'il y a une montée des patients graves pour avoir une possibilité de les prendre en charge", complète le Dr Nourreddine Hassi, président par intérim de la communauté médicale d'établissement.

Autre évolution, depuis ce mercredi, l’hôpital de Niort peut analyser les tests qu'il réalise. Ils étaient jusqu'ici tous envoyés à Poitiers.

Une tente prêtée par les pompiers installée au CHNDS

Les SMUR de Thouars et de Parthenay ont été déplacés à Faye-l'Abbesse pour regrouper les effectifs au niveau des urgences. Tout se passe donc à Faye-l'Abbesse

Les pompiers des Deux-Sèvres ont mis à la disposition de l'hôpital une tente PCO (poste de commandement opérationnel) et un véhicule. L'idée est de pouvoir prendre en charge les cas de suspicion du Covid_19. Aucun test n'est réalisé au CHNDS, si un cas suspect arrive à Faye-l'Abbesse, il est envoyé à Niort. Le CHNDS dispose également de lits. Le rôle de l'hôpital nord Deux-Sèvres sera important si l'hôpital de Niort se retrouve saturé.