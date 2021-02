Coronavirus : les oubliés du vaccin entre 65 et 74 ans s'impatientent

La vaccination pour les plus de 65 ans devrait commencer en avril. C'est une des annonces du premier ministre, Jean Castex ce jeudi. Mais jusqu'à maintenant aucune date n'était évoquée. À Strasbourg, certains patients entre 65 et 74 ans s'impatientent.

Alors que la campagne de vaccination commence chez les médecins généralistes pour les patients entre 50-64 ans avec des comorbidités et que 25% des plus de 75 ans et plus hors ou en Ehpad, ont reçu au moins une dose de vaccin en France., les 65-74 ans sont laissés de côté.

"Certains patients n'osent même plus sortir de chez eux"

Tous les jours, Medhi Kacem reçoit des appels de patients inquiets qui se demandent quand "Parfois certains n'osent même plus sortir de chez eux à part pour les premières nécessités." Le médecin généraliste basé à Strasbourg ne peut que leur demander de patienter. Il nourrit l'espoir que le vaccin AstraZeneca soit élargi aux plus de 65 ans. "L'Écosse a vacciné massivement avec ce vaccin chez des plus vieux et on se rend compte que ça a quand même un effet bénéfique" indique le médecin. Cette piste pourrait être étudiée.

Le gouvernement espère commencer à vacciner les plus de 65 ans à partir du mois d'avril.