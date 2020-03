Coronavirus : Les parents d'élèves s'organisent

Ce vendredi matin, devant l'école George Sand à Tournon-Saint-Martin, les parents sont inquiets. "Je ne suis pas surprise, je m'y attendais, témoigne Audrey, mère de trois enfants dont deux scolarisés en maternelle. Je suis en congé parental, je vais me débrouiller, mais je ne sais pas comment vont faire les autres..." Entre-eux, les parents se prêtent main-forte, se proposant de se rendre service. "Je suis dans le secteur médical, je vais faire jouer la solidarité avec les tontons et les tatas" annonce d'emblée une mère de famille. Plus loin, une autre questionne :"Vous êtes sûre que c'est fermé lundi ? J'ai six enfants à charge... Je ne sais pas du tout comment on va faire".

Une nourrice dépose les trois enfants dont elle a la charge : "La mère de celle-ci est infirmière, et les parents du plus grand sont restaurateurs... Je ne sais pas comment ça va se passer... Même pour suivre les cours : ils ont parlé du CNED mais tout le monde n'a pas internet ici..."

La consigne de tenir à distance les grands-parents a bien été intégrée, mais beaucoup s'interrogent sur la façon dont il faudra expliquer la situation aux enfants : "Ils se sentent punis. Le carnaval est annulé, ils n'ont plus d'école, plus d'activités sportives... Et puis même s'ils en ont parlé en classe, ils ont beaucoup de questions...On essaie de ne pas trop les inquiéter..." explique un parent.

Avec tous cette même question en tête : combien de temps cela va t-il durer ?