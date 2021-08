Coronavirus : les parlementaires socialistes sarthois demandent la vaccination obligatoire

Les députées de la Sarthe Marietta Karamanli et Sylvie Tolmont et le sénateur Thierry Cozic signent, avec d'autres parlementaires socialistes, une tribune en faveur de la vaccination obligatoire. Ils demandent au gouvernement de déposer un projet de loi en ce sens à la rentrée.

Ils avaient participé à la saisine du Conseil constitutionnel au sujet du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Trois parlementaires sarthois socialistes et apparentés vont plus loin ce vendredi. Dans une tribune au JDD, Thierry Cozic, Marietta Karamanli et Sylvie Tolmont appellent à la mise en place d'une obligation vaccinale contre le covid-19 dans les prochains mois.

Les deux députées, le sénateur et les 35 autres cosignataires demandent au gouvernement de "présenter lors de la rentrée parlementaire un projet de loi rendant obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour tous les adultes".

Science et apaisement

L'obligation vaccinale est pour eux "une ligne de conduite claire, seule à même de nous permettre de sortir de cette pandémie", grâce à "la science et (au) progrès médical".

Ils avancent notamment que la vaccination "nous permettra de renouer avec un quotidien apaisé où nous ne comptons plus nos morts, nous ne craignons plus pour nos familles ou pour nos emplois".

Les parlementaires rappellent que plusieurs vaccins sont déjà obligatoires en France, et depuis longtemps. "L'obligation vaccinale a été édictée en France pour la première fois en 1902 et a permis d'éradiquer nombre de maladies et protéger nombre de nos enfants".

Les signataires appellent aussi à "la levée des brevets sur les vaccins", pour des raisons de solidarité, "permettre l'accès au plus grand nombre, partout dans le monde, à la vaccination" et aussi d'efficacité "car plus le virus diffuse, plus les mutations s'opèrent."