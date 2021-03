Les services de réanimation, actuellement saturés dans certaines régions, accueillent désormais des patients Covid plus jeunes, âgés de moins de 60 ans. Un phénomène qui s'explique par la vaccination des plus âgés mais aussi par "une dangerosité intrinsèque" du variant britannique selon l'exécutif.

Coronavirus : les patients en réanimation sont de plus en plus jeunes

Lors de son point presse hebdomadaire jeudi, le ministre de la Santé a confirmé que "le profil des patients" actuellement hospitalisés en réanimation en raison du Covid-19 "change", les décrivant comme "plus jeunes, parfois sans aucune comorbidité". "Les jeunes craignent moins mais ils ne sont pas à l'abri", a mis en garde Olivier Véran, renouvelant les appels au télétravail et à ne pas se rassembler en extérieur à plus de six.

En Ile-de-France notamment, l'une des régions les plus touchées, plusieurs indicateurs confirment cette tendance rapporte Le Monde dans un article publié ce 25 mars. À l’hôpital Ambroise-Paré par exemple, l’âge médian des patients Covid-19 en réanimation est passé de 65 ans en 2020 à 63 ans en 2021, selon l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Ces dix derniers jours, plus de 40 % des patients admis en réanimation ont moins de 60 ans, c’est bien supérieur à ce que l’on a observé lors des précédentes vagues, où les moins de 60 ans représentaient plutôt 30 % des entrées", affirmait déjà Antoine Vieillard-Baron, chef de service en médecine intensive-réanimation au Monde le 19 mars. Depuis, cette part des moins de 60 ans a encore progressé, atteignant ces derniers jours presque 50 % des nouveaux entrants en réanimation.

Situation similaire en Seine-et-Marne a indiqué Aurélien Rousseau, directeur de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France jeudi 25 mars à l'issue d'une visite du Premier ministre dans le service de réanimation de Melun, où le taux d'incidence dépasse désormais les 600 cas pour 100.000 habitants et où 1.410 malades sont soignés dans un service de réanimation, soit 300 de plus que lors de la 2e vague.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France, où les hospitalisations ont dépassé les niveaux atteints lors des deux premières vagues, le constat est le même. Selon Santé publique France (SpF), le nombre d'admissions des 15-44 ans dans les services hospitaliers est aussi en hausse. Pour l'agence, "ces résultats suggèrent une augmentation moyenne de la sévérité des cas chez les patients âgés de 15 à 64 ans, plus marquée chez les jeunes adultes".

Effet conjugué de la vaccination et du variant britannique

Un phénomène qui s'explique par la vaccination des plus âgés mais aussi par "une dangerosité intrinsèque" du variant britannique (B.1.1.7) du coronavirus, plus contagieux, a affirmé Olivier Véran jeudi.

Selon une étude réalisée par des chercheurs des universités d'Exeter et de Bristol publiée début mars dans la revue médicale BMJ, le variant anglais serait 64% plus mortel que le coronavirus classique. Pour 1.000 cas détectés, il provoque 4,1 morts, contre 2,5 pour le coronavirus classique. Fin janvier déjà, le NERVTAG, le groupe qui conseille le gouvernement britannique sur les virus respiratoires, avait indiqué qu'il y avait une "possibilité réaliste" que l'infection par ce variant soit associée à un risque plus élevé de mortalité. Plusieurs études ont cependant montré que les vaccins restaient efficaces contre le variant anglais.