Coronavirus : les pensées suicidaires augmentent chez les jeunes en Pays de la Loire

Face à l'épidémie de Covid-19, les hôpitaux font face a un mal être grandissant chez les plus jeunes. Des envies morbides qui touchent les plus jeunes enfants dès l'âge de 7 ans. En Vendée et en Loire-Atlantique, certaines structures sont même débordées par le phénomène.

Avec la crise sanitaire, les jeunes ont de plus en plus d'idées noires en Pays de la Loire

"Nous sommes débordés en Vendée devant le nombre de suicides chez les jeunes", annonce Pascal Forcioli, Directeur général du Centre Hospitalier Georges Mazurelle. Avec la crise sanitaire, le mal-être monte en flèche chez les adolescents mais aussi chez les enfants. Depuis mars 2020, l’activité a fortement augmenté. A titre d’exemple, le nombre de consultations en pédopsychiatrie, a augmenté de +25% en moyenne dans la région Pays de la Loire.

Etat des lieux dans la région

Avec la crise sanitaire, le manque de visibilité sur l'avenir, le télétravail et la fermeture des universités, le mal-être gagne les Français. Pour Jean-Paul Boulé, chef de projet régional en santé mentale à l'ARS Pays de la Loire, "la crise Covid n'épargne personne, et c'est normal de ne pas aller bien. Mais quand ça nous envahit trop, il faut consulter".

Une crise sanitaire qui touche la santé des plus jeunes. Une situation inhabituelle dans les hôpitaux. "La crise de la Covid n'est pas qu'une crise de virus, mais une crise du mal-être dans la société", raconte le directeur général du Centre Hospitalier Georges Mazurelle en Vendée avant d'ajouter, "en pédiatrie on a des patients qui sont hospitalisés avec des tableaux cliniques très graves. Avec des pensées suicidaires très fortes, avec des jeunes qui passent à l'acte, de plus en plus jeunes. Et pas seulement les étudiants". Un département débordé "par les tentatives de suicides assez graves, qui nécessitent de la réanimation mais aussi une prise en charge chirurgicale", ajoute Yves Bescond président de la commission médicale de l'établissement vendéen.

Dans la région, le Maine-et-Loire n'est pas épargné non plus. D'après Jean François Poirier, directeur à l’Institut Psycho-thérapeutique au Pin-en-Mauges, "30% des patients qui sont soignés actuellement sont mineurs. Il y a six ou sept ans, nous étions à 5% des prises en charge".

Situation inquiétante au CHU de Nantes

Aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes, Bénédicte Vrignaud, la responsable constate un vrai mal-être chez les plus jeunes depuis le mois de septembre. "Ça se traduit par des enfants et des ados déprimés, tristes qui ont envie de mourir, qui refusent de manger, d'aller à l'école..."

Sophie Montassier, l'une des infirmières du service, se souvient d'un cas : "C'était une jeune de 12 ans qui me disait 'j'ai peur de contaminer ma famille'. C'est parti d'un camarade de classe qui a éternué. A partir de là, elle s'est mis en tête que potentiellement il était positif donc elle pouvait ramener la Covid à la maison".

A l’hôpital de Nantes, la situation est très préoccupante d'après le service de pédopsychiatrie © Radio France - Nina Valette

L'autre infirmier du service, Olivier Langlet, reconnaît que le discours des jeunes est de plus en plus sombre. "Ils n'ont plus goût à la vie. Souvent j'entends, 'à quoi ça sert de vivre ? Si c'est pour aller à l'école, au collège, au lycée.... Et puis ne rien pouvoir faire'" L'infirmier se souvient d'un enfant à Noël. "Il était très agité, il n'arrivait pas à verbaliser les choses. A la fin de l'entretien, j'ai demandé s'il avait envie de mourir, et il m'a dit que oui. Nous avons dû l'hospitaliser".

Des conséquences sur les prises en charges

En Vendée, le service de prise en charge des adolescents est plein à 100%. "Nous arrivons difficilement à admettre de nouveaux patients. Alors ils vont aux urgences, ou en pédiatrie. On doit accueillir ces jeunes de 15 ou 16 ans dans les chambres d'isolement des secteurs adultes qui normalement auraient leur place dans le service d’adolescent". Une situation comparable à celle du CHU de Nantes où là aussi les équipes disent manquer de lit.

"En psychiatrique on ne peut pas déprogrammer l'activité" - Pascal Forcioli, Directeur général du Centre Hospitalier Georges Mazurelle

"On peut déprogrammer en chirurgie, si l'ARS le demande, en psychiatrie ce n'est pas possible. C'est un peu comme en réanimation. La priorisation des patients est extrêmement complexe", raconte Pascal Forcioli, directeur général du Centre Hospitalier Georges Mazurelle.

Dans la région il n'y a pas encore de donné sur ces tentatives de suicide chez les plus jeunes précise l'ARS mais le gouvernement et le ministère de la Santé regardent le sujet de très près.