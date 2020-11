Coronavirus : les personnels de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu face à la deuxième vague

Ils étaient là lors de la première vague de coronavirus et malgré la fatigue accumulée, les autres patients à prendre en charge cette fois, ils sont là pour la deuxième vague. Rencontre avec cinq personnes qui travaillent au centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu (Isère).

De gauche à droite : Julie Mariscal, Céline Duthy, Yohan Danion et Charlène Lambert. Manque Véronique Lantia. (photos fournies par Adèle Wudtavee, service communication du CHPO).

"Fatigue", "épuisement", alors que la deuxième vague de coronavirus touche tout le pays, à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu (Isère), les équipes ne sont pas non plus épargnées. Mais, les agents que nous avons racontés disent que "quoi qu'il arrive, ils feront face", "ils tiendront le choc".

133 patients ce jeudi, 56 au plus fort de la première vague début avril

Ils sont pourtant dans le dur. Plus qu'au printemps. Au centre hospitalier Pierre-Oudot, on comptait ce jeudi 133 patients Covid. C'était 56 lors du pic de la première vague le 6 avril.

Ils évoquent aussi beaucoup la solidarité, la forte entraide qui existe entre eux. Ce jeudi après-midi, par exemple, Charlène Lambert, agent des services hospitaliers, était à l'hôpital à s'occuper de la désinfection de chambres. Pourtant, cette semaine, elle était censée être en vacances.

Présents malgré la fatigue et les journées à rallonge

Ils expliquent également "s'adapter". Car au nombre de patients Covid qui grimpe, s'ajoutent - contrairement au printemps - ceux qui souffrent d'autres pathologies. Ils connaissent aussi mieux la maladie. "On n'est pas dans l'inconnu."

Des renforts arrivent petit à petit. Ils sont forcément les bienvenus alors qu'il y a de l'absentéisme, de la fatigue et qu'arrive une période toujours délicate à gérer : celle de la fin d'année, l'hiver, avec la grippe par exemple.

Pour libérer des lits et du personnel, les établissements voisins aident. Ainsi, le centre de soins de Virieu a ouvert des places pour s'occuper de patients post-covid. La clinique voisine, via la déprogrammation d'actes, met à disposition du matériel et des soignants.

Ce confinement aurait-il du être aussi strict que le premier ? Les professionnels que nous avons interrogés ne souhaitent pas répondre à la question. Mais "il faut attendre 2 à 3 semaines pour voir les effets", selon Yohan Danion, médecin à l'UMAU, l'unité médicale d'aval des urgences.

Reportage ce jeudi 5 novembre au centre hospitalier Pierre-Oudot. Copier

Concernant les chiffres du GHND, le groupement qui regroupe les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, Pont-de-Beauvoisin, Morestel et La Tour-du-Pin, au 2 octobre, il y avait au total 18 patients Covid dont 3 en réanimation. Un mois plus tard, c'est 189 patients pour 13 en réanimation.