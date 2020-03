Coronavirus : "Les personnels devront expliquer aux résidents des Ehpad pourquoi les proches ne viennent plus"

Vous ne pourrez plus vous rendre dans les Ehpad pour render visite à vos proches. Le gouvernement suspend toutes les visites extérieures aux personnes âgées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes jusqu'à nouvel ordre, et dans les unités de soins de longue durée pour personnes âgées.

L'objectif est évidemment de les protéger du coronavirus, pour éviter la propagation de l'épidémie. Nos anciens sont probablement la population la plus fragile. C'était la meilleure décision à prendre selon Eric Manœuvrier, le directeur par intérim des Ehpad de Renazé et de Craon.

Il faudra expliquer à des personnes parfois désorientées pourquoi leurs proches ne viennent plus

"La suspension de l'intégralité des visites des personnes de l'extérieur est la meilleure mesure à prendre, la plus simple à faire comprendre et à appliquer, pour prendre le moins de risque possible. À nous personnels d'être dans la pédagogie avec les résidents et les proches, leur expliquer ce qui se passe, expliquer à des personnes parfois désorientées pourquoi leurs proches ne viennent plus. C'est un élément de complexité", explique Eric Manœuvrier.

Eric Manœuvrier, le directeur par intérim des Ehpad de Renazé et de Craon. Copier

Il pourrait y avoir des "exceptions", au cas par cas - notamment concernant les personnes en fin de vie.

À Craon et à Renazé, il y a 250 résidents en Ehpad et en unité de soins de longue durée. Jusqu'à présent dans ces Ehpad mayennais, les visites étaient limitées à une seule personne à la fois par résident, pendant une heure maximum. Les visites étaient interdites aux mineurs et aux malades bien sûr.