Coronavirus : les personnes âgées du Poitou, contraintes de choisir entre peur du Covid ou de l'isolement

Elles font parties des publics les plus vulnérables au Covid-19, les personnes âgées de plus de 70 ans. Dans le Poitou, certaines ne sortent plus de chez elles par peur du virus. D'autres préfèrent passer outre les risques et continuer à vivre. Illustration à Saint-Maurice la Clouère, dans la Vienne

On leur répète tellement depuis le début de la crise sanitaire qu'ils font partie des personnes à risques que les plus de 65 ans n'osent plus sortir, quitte à rester parfois seuls chez eux. Pour les personnes âgées, le choix se résume à la peur du Covid-19 ou à la peur de l'isolement. Et c'est aussi valable dans le Poitou. A Saint-Maurice-la-Clouère, dans la Vienne, l'association Lieu d’accueil, de créativité et d’échanges (Lacepa) propose des animations toutes les semaines aux personnes âgées vivant encore à domicile, mais depuis le confinement, les participants sont beaucoup moins nombreux aux ateliers.

Des personnes âgées qui n'osent plus sortir

Cela fait trois ans que Lacepa existe à Saint-Maurice-la-Clouère. Avant le confinement, Isabelle Provost, la responsable et animatrice de l'association accueillait onze personnes âgées de 68 à 90 ans dans ses ateliers, mais depuis en raison de l'épidémie, certaines personnes âgées ne veulent plus sortir de chez elles, en tout cas, pas pour se détendre, quitte à rester dans l'isolement de leur quotidien.

"Depuis le déconfinement, nous ne sommes plus que sept et même quatre aujourd'hui"

Or le but de la structure c'est justement de créer du lien social entre toutes ces personnes isolées. Les amener à se rencontrer autour d'un café, à discuter, débattre, retrouver le goût d'échanger et d'argumenter. Lors des après-midi à la salle Allard, on coud, on dessine, on chante ou on médite. L'an dernier, les adhérentes ont même posé en photos avec des bikers pour un calendrier.

D'autres préfèrent continuer à vivre malgré le risque

Visières sur la tête et distances de sécurité largement respectées, elles se retrouvent trois après-midi par semaine. Louisette a 88 ans. Oui, elle a peur du covid, mais pas question pour elle de rester enfermée.

"Je vis seule. mes enfants viennent me voir tous les soirs, mais j'aime bien venir ici. ça passe le temps et c'est agréable.

A plus d'un mètre de là, sur une chaise autour d'une table élargie exprès pour respecter les distances de sécurité, une autre Louisette, 82 ans. Elle aussi brave la peur du Covid pour garder du lien.

" Déjà qu'on a passé le confinement tout seuls, alors si on ne passe pas au dessus des barrières, on ne fait plus rien.

En face, Edith, 90 ans. C'est la doyenne du groupe. Et si elle vient c'est

"Avant tout pour retrouver les copines"

Et puis, Isabelle L'animatrice n'est jamais à court d'idées, souligne Bernadette 80 ans.

"J'aime bien ce qu'on fait ici. On discute de tout. J'aime bien coudre. On fait du chant aussi"

Avant les rendez-vous de Lacepa, les quatre femmes ne se connaissaient pas. Maintenant, elles apprécient vraiment de pouvoir passer des moments ensemble. Ce sont désormais de vraies copines qui se sont même appelées pendant le confinement.