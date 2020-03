Coronavirus : les pharmaciens creusois se veulent rassurants sur les stocks de doliprane

Depuis vendredi, les pharmaciens creusois constatent une forte augmentation de la fréquentation dans leur officine. Les clients demandent des masques, du gel hydroalcoolique et du paracétamol.

Depuis vendredi, les clients se pressent dans les pharmacies de la Creuse. Peur de manquer de médicaments pendant le confinement pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19 ? En tout cas les pharmaciens n'ont pas une minute pour eux. Les clients demandent leurs traitements habituels, du gel hydroalcoolique, des masques mais surtout du paracétamol. Pour éviter toute pénurie, l'Agence nationale de sécurité du médicament a décidé de limiter la vente de paracétamol à une boîte par personne si elle ne présente pas de symptôme ou deux boîtes en cas de douleurs ou de fièvre.

Pas besoin de faire des stocks

Sandrine Chazot, pharmacienne à Aubusson, se veut rassurante : "Le paracétamol commence à baisser mais on a anticipé et on a prévu une commande de doliprane de deux-trois mois de stock", dit-elle. La commande doit arriver en fin de semaine. "Le laboratoire m'a dit qu'il n'y avait pas de pénurie en vue."

A Guéret, le discours est le même chez Michel Boubet de la pharmacie de la Grave : "ce sont des produits qui se vendent régulièrement en abondance, il n'y a pas de souci là-dessus", affirme le pharmacien.

Renouvellement des ordonnances

Michel Boubet constate également des demandes plus nombreuses que d'habitude de renouvellement d'ordonnances: "On peut renouveler un mois à la fois pour un traitement que les patients ont déjà eu excepté les stupéfiants. On appelle quand même le médecin pour lui demander son autorisation", indique le pharmacien. Il prévoit par ailleurs une diminution des demandes de médicaments dans les jours à venir avec le confinement.

Toutes les pharmacies restent ouvertes pendant la période de confinement.