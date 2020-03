Coronavirus : les pharmaciens de l'Indre en première ligne

Les pharmacies ont un rôle essentiel actuellement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les officines sont clairement en première ligne. "Heureusement que les officines restent encore ouvertes car on est le premier poste avancé parmi les professionnels de la santé", explique Jocelyne Wittevrongel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Indre et pharmacienne à Saint-Gaultier. "Il faut que les pharmacies tournent et que les patients soient servis. Il est hors de question de ne pas le maintenir", ajoute-t-elle.

Ne surtout pas prendre d'anti-inflammatoires

Ces derniers jours, entre la montée du nombre de cas en région Centre-Val de Loire et les mesures drastiques imposées par le gouvernement, certaines pharmacies ont fait face à un afflux de clients. "Il y a beaucoup de demandes de produits contre la fièvre. Les gens veulent stocker comme ils stockent des pâtes", précise Jocelyne Wittevronjel. Il est important de rappeler qu'il ne faut surtout pas prendre d'Ibuprofen, il ne faut surtout pas prendre des anti-inflammatoires. Les scientifiques se sont rendus compte que cela pouvait aggraver l'état de santé de certains patients atteints du coronavirus.

Le personnel des pharmacies se protège

Face à l'épidémie de coronavirus qui se propage partout en France, le personnel de santé est en première ligne, sur la brèche. Il est donc essentiel que les personnes dans les pharmacies ne tombent pas malade. "Dans mon officine, on sert les clients avec des masques pour protéger le personnel parce qu'il faut qu'on puisse tenir toute l'épidémie", explique Jocelyne Wittevrongel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Indre. Les gestes d'hygiène importants sont aussi suivis : une distance d'un mètre, un lavage de mains fréquent, éviter les contacts physiques...

Des mesures supplémentaires pourraient être prises dans les prochains jours. "Peut-être qu'on installera des parois en plexiglas de manière à ce que les gens ne soient pas trop en contact les uns avec les autres et surtout pas en contact avec les professionnels de santé puisqu'il faut qu'on tienne pendant toute l'épidémie", témoigne cette pharmacienne installée à Saint-Gaultier.

Il faut des masques pour les personnels de santé !

Les pharmacies sont donc très sollicitées par les patients. Mais elles ont aussi un rôle capital pour le personnel de santé. "Il nous faut des masques pour les distribuer aux professionnels de santé. Actuellement, on est dans une procédure où on n'a plus de masques, ça devient problématique. On a eu une dotation de dix boîtes de 50 masques il y a une dizaine de jours mais vous imaginez bien qu'ils ont tous été utilisés. On n'a pas pu servir tous les professionnels de santé. La deuxième dotation de l'Etat n'est toujours pas arrivé, on est donc tous en système D. Et puis on manque aussi de gels hydroalcooliques", alerte Jocelyne Wittevrongel.