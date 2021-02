Coronavirus : les pharmaciens de la Loire veulent prendre massivement part à la campagne de vaccination

Les pharmaciens vont pouvoir administrer le vaccin Astra-Zeneca, en plus des infirmiers et des médecins, mais ils ne savent pas à partir de quand ils pourront vacciner. Olivier Rozaire, président de la chambre Syndical des pharmacien demande au gouvernement de pleinement mobiliser sa profession.

Ce sont des professionnels de la santé qui ne sont pas autant sollicités qu'ils le souhaiteraient dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Les pharmaciens en appellent au gouvernement pour être mis davantage à contribution dans ce combat contre l'épidémie, et accélérer la cadence. Les pharmaciens ont l'autorisation d'administrer le vaccin Astra-Zeneca, mais n'ont pas encore de date officielle pour donner le coup d'envoi des injections. En revanche, ils n'ont pas reçu de feu vert concernant le produit de Pfizer BioNtech

Manque de main d'œuvre

Pour Olivier Rozaire, le président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire, le gouvernement a tout intérêt à mettre les pharmacies à contribution vite et fort.

"Vacciner 30 à 40 millions de personnes, souvent deux fois d'ici la fin de l'été, ça paraît difficilement tenable vu le rythme actuelle de vaccination", commence-t-il. "Aujourd'hui, le personnel manque pour réaliser toutes ces vaccinations. Il faut absolument mettre les pharmaciens dans la boucle. Prenons l'exemple de la grippe : 13 millions de Français sont vaccinés en deux mois, _45% chez des pharmaciens_. Si on enlève les pharmacie comme acteur de cette vaccination, on va manquer de main d'œuvre", détaille M. Rozaire. "Nous souhaitons accélérer le processus pour accélérer la sortie de cette crise qui nous empêche de vivre une vie à peu près normale", continue-t-il.

Les pharmaciens ont l'expérience de la vaccination

D'autant plus que selon Olivier Rozaire, les pharmaciens disposent de la compétence et du savoir-faire. "Le geste est quasiment le même, il faut juste ne pas faire de pli sur la peau. On vaccine depuis quatre ans contre la grippe, nous sommes aguerris au geste", raconte le président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire.

"Niveau logistique, nous sommes aussi au point, vous pouvez passer commande en pharmacie et recevoir en 24 heures un médicament qui coûte 10 000 euros. Nous serions parfaitement capables de gérer la logistique autour du vaccin Astra-Zeneca comme celle du vaccin Pfizer BioNtech", conclut Olivier Rozaire.