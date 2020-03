Coronavirus : les pharmaciens puydomois appellent au calme

Devant l'officine, c'est l'affluence en ce mardi matin. A Saint-Beauzire, dans le Puy-de-Dôme, juste en face de la boulangerie, la pharmacie est prise d'assaut. "Je suis venu chercher le traitement de mon fils qui est atteint d'une cardiopathie aiguë" explique cette maman, "il prend trois comprimés par jour, et je suis venu par sécurité". Malheureusement, elle n'est pas la seule. "Je n'ai jamais vu ça, mais chacun respecte les distances de sécurité".

Derrière le comptoir, c'est effectivement l'effervescence. Pour les lingettes désinfectantes ou les masques, c'est fini. "On nous a dit que c'était réservé aux personnels de santé" poursuit la mère de famille. Elle repart avec le traitement et les trois comprimés par jour pour son enfant, mais sans les masques, ni les lingettes réclamées.

Pas de pénurie de médicaments

"Il faut rassurer la population" martèle Guy Vaganay dans son officine à Clermont, "on a vu certains venir avec des masques, ce qui est nouveau, on en porte également" ajoute le président du Syndicat des Pharmaciens et Officines du Puy-de-Dôme. "mais le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il n'a pas de rupture d'approvisionnement. En tout cas pas pour les médicaments nous disent les laboratoires".

Ordonnances périmées renouvelées

Les pharmacies sont en effet habilitées à délivrer des médicaments, même pour des ordonnances périmées.