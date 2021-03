Coronavirus : les pharmaciens vont pouvoir vacciner avec Pfizer et Moderna

Le gouvernement devrait bientôt autoriser l’utilisation des deux vaccins Pfizer et Moderna par les pharmaciens et les médecins généralistes pour contrer la pénurie d’AstraZeneca. Jusque-là, les deux vaccins à ARN messager étaient réservés aux Ehpad, hôpitaux et centres de vaccination.