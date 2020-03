Coronavirus : les pharmacies doublent les gardes en Corse

Dans le contexte sanitaire particulièrement difficile que vit le pays, tout le monde n’a pas cessé son activité. Certains, au contraire, sont plus sollicités que jamais. On pense notamment aux pharmacies qui sont également mobilisées. Le syndicat des pharmaciens de Corse-du-Sud a d’ailleurs décidé le doublement des gardes à Ajaccio le dimanche. Et il en sera ainsi jusqu'au 5 avril.

« L'objectif » indique le syndicat dans un communiqué, est de « satisfaire au maximum l'approvisionnement en médicaments des patients et limiter la concentration de ces patients dans une même officine. Il faut fluidifier le passage, pour respecter la bonne distance entre les gens, éviter qu'il y ait trop de monde en même temps » explique Paule Duchaud-Lucchini, sa présidente. Ce dimanche, assurent la garde, la pharmacie des Salines et la pharmacie Impériale.

Bastia n'entre pas dans l'immédiat dans le dispositif de doublement des gardes © Radio France - Patrick Rossi

A Bastia, où deux officines sont déjà ouvertes le dimanche, « pas de doublement des gardes » indique Chistian Filippi, le président du syndicat régional des pharmaciens. En revanche, il insiste, afin de soulager le travail des équipes en cette période crise, de ne pas solliciter les pharmacies pour un oui ou pour un non. Et surtout pas la nuit, même si elles sont de garde.