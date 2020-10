Coronavirus : les pistes de réflexion pour la nouvelle version de StopCovid

Une nouvelle version de StopCovid sera lancée le 22 octobre. L'application de traçage des malades du Covid-19 va évoluer pour tenter de convaincre plus de Français après l'échec de la première mouture.

A quoi va ressembler la nouvelle version de StopCovid ? Le gouvernement va lancer une nouvelle version de l'application le 22 octobre, a annoncé le Premier ministre Jean Castex lundi 12 octobre. Installée seulement 2,6 millions de fois depuis début juin, StopCovid n'a pas rencontré le même succès que les applications britanniques ou allemandes, téléchargées 16 et 18 millions de fois.

Un nouveau nom et plus d'interactivité

Pour tenter de faire oublier l'échec de la première version, l'application pourrait changer de nom. Cette solution est fortement envisagée par le gouvernement. StopCovid devrait aussi devenir plus interactive avec quelques nouvelles fonctionnalités, comme des conseils et des informations telles que le niveau des indicateurs de l'épidémie dans le territoire de l'utilisateur.

Une vaste campagne de communication

Le lancement de la nouvelle version de l'application devrait s'accompagner d'une vaste campagne de communication pour inciter, cette fois, plus de Français à l'installer, le téléchargement restant sur la base du volontariat. Le gouvernement compte notamment sur les professions médicales pour relayer le message et promouvoir la nouvelle version de StopCovid auprès de leurs patients. "Si nous voulons relancer l'application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés", avait déclaré Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique devant le Sénat le 8 octobre. "Si les professions médicales estiment que c'est utile, alors elles doivent le dire", avait-il insisté.