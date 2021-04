Coronavirus : les pistes envisagées pour la réouverture des lieux publics

Emmanuel Macron réunit une partie du gouvernement ce jeudi à 18h00 en vue de la réouverture des lieux publics, fermés depuis le 30 octobre dernier. "Suite aux rencontres menées par les ministres avec les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d'établissements, il s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive" de ces lieux, a précisé l'Élysée mardi. Le chef de l'État souhaite que théâtres, cinémas, terrasses de bars et restaurants puissent progressivement accueillir à nouveau du public à partir de la mi-mai, sous réserve de respecter "des règles strictes" a-t-il déclaré lors de son allocution du 31 mars. Le président de la République pourrait d'ailleurs s'adresser aux Français d'ici la fin du mois, a appris l'AFP auprès d'une source gouvernementale.

Pass sanitaire ou QR code ?

La mise en place d'un "pass sanitaire" numérique a été évoquée en février lors d'un sommet avec les dirigeants européens. Première étape vers un retour à la vie normale, il permettrait de réserver l'entrée de certains commerces, comme les restaurants, ou de certains événements, comme les concerts, aux personnes immunisées. Ce pass pourrait être octroyé aux personnes possédant un certificat de vaccination mais aussi à celles présentant un test négatif récent.

Mais rien n'a été acté et le gouvernement pourrait finalement privilégier l'instauration d'un simple QR code, sans exiger de test ou la transmission d'informations personnelles visant à tracer les cas contacts, révélait franceinfo début avril.

Les protocoles envisagés pour les bars, restaurants et hôtels

Une réouverture "avec des règles strictes"

Le 16 mars dernier, le gouvernement a proposé aux professionnels de l'hôtellerie-restauration un plan de réouverture en trois phases de quatre semaines chacune. La première phase consisterait à rouvrir les salles des hôtels pour y prendre petit-déjeuner et dîner. La deuxième phase concernerait "l'ouverture des terrasses, des cafés et des restaurants, ainsi que leurs salles à l'intérieur des établissements, dans une limite de jauge de 50% de capacité d'accueil, y compris pour les restaurants d'hôtel", selon Didier Chenet, président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration (GNI). Enfin, dans un troisième temps, bars et restaurants pourraient rouvrir complètement en appliquant le protocole renforcé mis en place en octobre 2020 : distance entre les tables, pas plus de six à table, masques et gel hydroalcoolique.

Une réouverture progressive conditionnée par deux indicateurs

La mise en application de ce plan reste "soumis à deux indicateurs", précisait mi-mars Didier Chenet président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration (GNI), "le nombre de cas de contaminations par jour et le nombre de personnes vaccinées".

Réouverture "progressive et encadrée" des lieux culturels

Concernant les lieux culturels, une mission d'information du Sénat a recommandé mardi 13 avril un redémarrage progressif après avoir entendu des scientifiques, des représentants des secteurs touchés ou encore d'institutions culturelles étrangères.

Pas de date nationale

Les sénateurs estiment que "les musées et monuments, les cinémas et les salles de spectacle en format assis pourraient être les premiers autorisés à rouvrir de manière progressive", mais ils "ne partagent pas l'option actuelle du gouvernement d'une réouverture uniforme par secteur", a souligné Roger Karoutchi, l'un des rapporteurs de la mission. Ils proposent au contraire une réouverture sur mesure, sur autorisation du préfet en collaboration avec les élus locaux, "quitte à ce que les dates ne soient pas les mêmes pour tous", a-t-il poursuivi. Cette autorisation préfectorale garantirait "un contrôle du protocole sanitaire", et "l'adéquation de la programmation" à l'établissement.

Des jauges adaptées au cas par cas

Les jauges, elles, devraient être adaptées en fonction du volume des salles, de leur disposition et des conditions de ventilation. Selon les sénateurs ce cas par cas pourrait permettre la tenue de davantage de festivals cet été, avec une adaptation "en fonction du protocole sanitaire qu'ils présentent et de leurs engagements en matière de contrôle". Pour les élus de la chambre haute, "la jauge de 5.000 personnes retenue par le gouvernement pour interdire les grands rassemblements paraît arbitraire et ne repose sur aucun fondement scientifique". L'accès aux spectacles et festivals "de grande jauge" pourrait cependant être limité à ceux qui sont vaccinés ou testés négatifs.

Estimant insuffisamment probants les concerts tests debout réalisés à l'étranger, les sénateurs conseillent enfin d'accélérer leur organisation en France.

Initiatives locales

Par ailleurs, des initiatives locales voient le jour. Ce mercredi par exemple, la mairie de Paris a lancé un appel à projets pour une relance culturelle cet été. La mairie entend organiser spectacles et concerts "au plus près des habitants" : cours d'écoles et d'immeubles, résidences pour personnes âgées, centres d'hébergement, hôpitaux, parcs, bois, stades et piscines... L'appel à projets, qui concerne toutes les disciplines du spectacle vivant, est ouvert jusqu'au 4 mai pour des événements à programmer entre le 21 juillet et le 29 août dans la capitale. Les collectifs retenus par l'appel à projets devront être professionnels et franciliens. Pour ces spectacles gratuits, ils recevront une subvention allant de 1.000 à 20.000 euros selon l'ampleur du projet. La mairie a recensé plusieurs centaines de lieux, mais les compagnies pourront en proposer d'autres. Tous les événements dans l'espace public sont soumis à l'accord de la préfecture de police. La mairie prévoit de consacrer au moins 700.000 euros à cet "été culturel".

Incertitudes

La situation sanitaire pourrait cependant retarder encore la réouverture des lieux publics. Pour l'heure, "le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint, cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles", a prévenu le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi. Le coronavirus a provoqué 99.508 décès en France, l'un des plus lourds bilans européens, et près de 6.000 malades du Covid-19 étaient en réanimation mardi, un chiffre jamais atteint depuis la mi-avril 2020.

Mardi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension des vols entre le Brésil et la France jusqu'au 19 avril en raison des inquiétudes autour d'un variant, considéré comme plus dangereux, mais encore très minoritaire en France. Les deux derniers vols Air France en provenance de Sao Paulo et Rio de Janeiro ont atterri peu avant 07h00 à Roissy ce mercredi. D'autres destinations sont dans le viseur du gouvernement qui annoncera lundi de nouvelles restrictions concernant les voyageurs des pays où "un variant particulièrement à risque est dominant" et qui sont confrontés à "une explosion ou une dynamique très forte de l'épidémie", a indiqué mercredi Gabriel Attal.

Plus que sur les restrictions, l'exécutif mise avant tout sur la campagne de vaccination pour sortir de cette "troisième vague". Le porte-parole du gouvernement a ainsi assuré que les 200.000 premières doses de Johnson & Johnson déjà arrivées en France seront "distribuées et administrées" comme prévu aux plus de 55 ans, malgré l'annonce du laboratoire de retarder le déploiement de son sérum unidose. À ce jour, un Français majeur sur cinq (21%) a reçu une première dose d'un vaccin anti-Covid et un peu plus de 7% deux doses, selon les chiffres officiels. Le gouvernement veut avoir vacciné 20 millions de personnes au 15 mai.



Assouplissements à l'étranger

À nos frontières, certains pays européens desserrent progressivement la vis. Après plus de trois mois de confinement, le Royaume-Uni a rouvert cette semaine des commerces "non-essentiels" ainsi que des terrasses de pubs et de restaurant.

La Suisse a annoncé ce mercredi la réouverture des terrasses, de ses cinémas, théâtres et d’événements en plein air dès lundi 19 avril. Les cafés et restaurants de Belgique, fermés depuis fin octobre, pourront rouvrir leurs terrasses le samedi 8 mai en limitant le nombre de consommateurs par table, a également indiqué à l'AFP une source gouvernementale. Quant au gouvernement norvégien, il a lancé cette semaine un plan d'allègements des mesures anti-Covid en quatre étapes en autorisant, sous conditions, les bars et restaurants à servir de l'alcool.