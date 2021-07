Coronavirus : les pistes étudiées par le gouvernement pour éviter une quatrième vague

Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi 12 juillet, juste après un nouveau conseil de défense sanitaire et alors que les contaminations au coronavirus repartent à la hausse et que le variant Delta se propage. Santé Publique France déplore effectivement une "dégradation de la situation, après plusieurs semaines d'amélioration des indicateurs" et note une "augmentation marquée du taux d'incidence, particulièrement chez les 15/44 ans".

Le Conseil scientifique a réclamé vendredi un tour de vis. De nouvelles mesures sont donc attendues.

Vaccination obligatoire des soignants

La première piste envisagée par le gouvernement depuis plusieurs semaines est de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Le Conseil scientifique l'a encore dit vendredi : le taux de couverture est "trop bas" pour cette catégorie et notamment dans les Ehpad avec "la moitié" du personnel couvert. Le projet de loi sur lequel planche le gouvernement à ce sujet pourrait être adopté dès mardi en conseil des ministres et voté avant la fin juillet. Cette obligation "pourrait être étendue à d'autres catégories", comme les "aidants", "les services à la personne" et d'autres professionnels non sanitaires, selon le Conseil scientifique. "Plus de 90% des résidents en Ehpad" étaient vaccinés "début avril", mais des études internationales montrent l'absence d'anticorps même après deux doses chez 30% environ de ces populations, ce qui "justifie" l'administration d'une troisième dose, a-t-il ajouté.

La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi "que soit envisagé sans délai l'obligation vaccinale de l'ensemble des professionnels de santé en contact avec des personnes vulnérables".

Extension du pass sanitaire

Pour contenir le variant, le Conseil scientifique recommande aussi un abaissement de la jauge (actuellement fixée à 1.000 personnes) pour les événements soumis à un pass sanitaire (vaccination ou test négatif) et son extension aux restaurants, activités culturelles ou sportives. Ce pass exempterait les immunisés de nouvelles restrictions en cas de quatrième vague. Ce samedi sur franceinfo, l'épidémiologiste Philippe Amouyel a également pour l'extension du pass sanitaire aux "lieux de rencontre fermés, comme un restaurant, comme un bar, comme une salle de sport".

Aussi, le gouvernement pourrait choisir d'accentuer la stratégie de traçage et d'isolement des cas de Covid-19, comme le suggère le Conseil scientifique.

Restrictions localisées

Le Conseil scientifique se prononce également en faveur de "mesures partielles de restrictions" dans les territoires les plus touchés, "y compris en juillet et août et dans des zones de vacances, comme cela a été réalisé récemment au Portugal". Un couvre-feu a en effet de nouveau été instauré dans 45 communes, dont Lisbonne et Porto, au début du mois.

Dans les Landes déjà, la phase 4 du déconfinement avait été repoussée d'une semaine à cause de la progression du variant dans le département.

Renforcement des contrôles aux frontières

De nombreux pays resserrent la vis à cause du variant, notamment pour le passage aux frontières. C'est le cas de Malte qui a décidé ce vendredi de fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés. "A partir du mercredi 14 juillet, toute personne arrivant à Malte doit présenter un certificat de vaccination reconnu : un certificat maltais, un certificat britannique ou un certificat de l'Union européenne", a annoncé le ministre de la Santé, Chris Fearne.

En France, une telle mesure n'a pas été présentée. En revanche, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a conseillé jeudi à ses ressortissants "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été face à la propagation du variant Delta. Mais quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a plutôt exhorté les Français souhaitant passer leurs vacances en Espagne, ou au Portugal, à se faire vacciner.