Covid-19 : la vaccination ouverte aux plus de 50 ans lundi, les doses restantes accessibles à tous le 12 mai

Les plus de 50 ans vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus dès lundi prochain, le 10 mai, a annoncé Emmanuel Macron ce jeudi en inaugurant le centre de vaccination de la porte de Versailles, à Paris. Une vaccination avancée de cinq jours pour cette classe d'âge.

La vaccination ouverte à tous dès le 12 mai s'il reste des doses

Le Président a également annoncé que la vaccination serait ouverte "sans limite d'âge" à partir du 12 mai quand il reste des doses disponibles. Les rendez-vous pourront être pris via le site Doctolib la veille au soir.

Pour _"ne pas qu'on gâche quelque dose que ce soit", _"à partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille les doses disponibles et cela quel que soit votre âge, et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge", a détaillé le chef de l'Etat.

