Coronavirus : les podologues d'Occitanie pourront-ils rouvrir leurs cabinets le 11 mai?

Les 1400 podologues de la région ne savent pas encore s'ils vont pouvoir repartir du bon pied.

Faute de protections suffisantes, les pédicures-podologues d'Occitanie, comme partout en France, ont du fermer leurs cabinets depuis le 15 mars. Problème : depuis, ils se plaignaient que le ministère de la santé ne les comptait pas dans les professionnels de santé à équiper de masques, de sur-blouses etc... En cette fin de semaine et après trois lettres de relance du conseil national de l'ordre des podologues, ils sont enfin apparus sur les radars mais l'administration n'a promis du matériel barrière que pour les centres d'urgences podologie (pour les diabétiques ou les personnes souffrant d'artérite, maladie des artères des jambes) qui ont été créés pour la période de confinement et rien de concret pour les cabinets.

On aura forcément des malades covid donc on a besoin de ce matériel pour exercer et être protégé comme les autres professionnels de santé. Philippe Prido, président du conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Occitanie.

Les podologues ont peur de ne pas avoir le "matériel barrière" nécessaire pour reprendre leur activité le 11 mai. _"On a besoin de gants, de masques, de sur-blouses, de charlottes_... Nos fournisseurs ont été réquisitionnés au début de la crise explique Philippe Prido, le président du conseil régional de l'ordre des pédicures podologues en Occitanie. Le 11 mai on va se trouver dans une situation incompréhensible par rapport aux patients qui peuvent être soignés par d'autres professionnels de santé. On aura forcément des malades covid donc on a besoin de ce matériel pour exercer et en tant que soignant on a besoin d'être protégé comme les autres".

Vos pieds peuvent être surmenés!

Six semaines en pantoufles, claquettes ou chaussettes ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

C'est très sérieux, ce sont les podologues qui le disent. Ils s'attendent même à voir arriver des patients à la réouverture de leurs cabinets. La cause : le changement d'habitude de chaussage qui peut provoquer des aponévroses plantaires. Franck Troussicot, podologue à l'unité de podologie à Toulouse détaille : ce sont les pathologies classiques liées à un piétinement intenses sur des pieds non chaussés. Ce sont des _inflammations tendineuses_. C'est un stress mécanique nouveau lié à un surmenage du pied".

Il faut continuer de porter les chaussures habituelles quelques heures par jour. Les pieds n'aiment pas les changements" Franck Troussicot, podologue à Toulouse

Le conseil de Franck Troussicot : "Pour les personnes qui se chaussent au quotidien avec des _chaussures de villes ou à talon_, il faut continuer de les porter pour les activités type : piétinement, cuisine ou ménage. Idem pour la pratique sportive, il faut porter des chaussures qui aident à soutenir le pied".

Et pour les soins pédicures notez que le fait de faire moins de pas, engendre moins de retour veineux, "il faut donc hydrater la peau des pieds au maximum". Les durillons aussi peuvent être amplifiés, en revanche les cors au pieds devraient disparaître!