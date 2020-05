Coronavirus : les points de distribution de masques dévalisés à Pau ce samedi

La Ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a commencé sa distribution de masques ce samedi matin. En quelques heures, le stock de la journée a été dévalisé. Les drive ont donc fermé vers 15 heures, avant une réouverture ce dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

Huit points de distribution ont été installés ce samedi, dont cinq en drive pour les automobilistes : au stade Tissié, au Zénith, au parc des Expositions, au stade du Hameau et sur le parking de l'Université. Pour les piétons, trois points de distribution de plus sont proposés : à l'Ousse des Bois, Saragosse et aux Halles. Ceux du stade Tissié, de l'Université et du stade du Hameau seront fermés ce dimanche.

Quatre masques sur présentation d'un justificatif de domicile

Chaque personne qui se présente à un de ces points de distribution avec un justificatif de domicile reçoit quatre masques par foyer. Les personnes qui travaillent ou celles qui prennent les transports en commun sont prioritaires. Les masques sont lavables, réutilisables, et accompagnés d'une notice pour bien les entretenir. Ils sont gratuits mais il est possible de déposer de l'argent dans une urne présente sur place si on le souhaite ou par internet, à l'adresse indiquée lorsque l'on vient récupérer des masques.

750 000 masques pour l'agglo

En tout, 750 000 masques sont prévus pour les 31 communes de l'agglomération. Certaines ont commencé leur distribution ce samedi, d'autres le feront à partir de lundi 11 mai.