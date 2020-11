Coronavirus : les pompes funèbres du nord Franche-Comté mieux préparées à la deuxième vague

La première vague de l’épidémie au printemps dernier a été violente et brutale pour les entreprises de pompes funèbres du nord Franche-Comté. Elles ont eu le temps de se préparer à la deuxième offensive du Covid 19 en anticipant l’achat de protections et de cercueils.

Elles ont tiré les leçons du passé. La première vague de l’épidémie au printemps dernier a été violente et brutale pour les entreprises de pompes funèbres installées en nord Franche-Comté. « On n’a pas compris ce qui nous arrivait ! », confie un patron de trois agences. Cette fois, elles ont pu anticiper l’arrivée de la deuxième vague, se préparer à partir de la mi-octobre en achetant plus de protections et de cercueils. « Ce n’était pas très dur de commander plus de protections puisque lors de la première vague, on n’en avait pas du tout. Pour les cercueils, j’en ai toujours trois à quatre d’avance », se souvient Damien Chiesa, responsable d'une entreprise de pompes funèbres à Delle.

Nous sommes responsables de la santé de nos salariés, le directeur de l’entreprise Chardon

Aujourd’hui, les protections sont suffisantes, masques, gants, combinaisons. La priorité pour les entreprises, c’est de protéger leurs employés. « Nous sommes responsables de leur santé. On doit les protéger de la contamination. Mais généralement, quand on arrive dans les hôpitaux et les EHPAD, des dispositions ont déjà été prises. Les défunts ont été isolés dans des housses funéraires », explique le directeur de l’entreprise Chardon.

Décès covid : mise en bière toujours immédiate

Le protocole sanitaire lui est le même que lors de la première vague. Dès que le médecin constate un décès du Covid 19, les pompes funèbres procèdent toujours à une mise en bière immédiate du défunt sans que ses proches ne puissent le voir une dernière fois. « La famille ne peut toujours pas assister à ces mises en bière. Elle peut éventuellement voir le défunt en chambre à l’hôpital mais une fois que le corps est transféré à la morgue, ce n’est plus possible », explique Damien Chiesa, responsable de l’entreprise delloise. Les obsèques elles restent limitées à la présence de trente personnes maximum.

2 336 décès du coronavirus dans la région depuis le début de la pandémie

La Bourgogne Franche-Comté est actuellement la deuxième région ou l'on déplore le plus de morts du Covid 19 depuis le début de la pandémie. En huit mois, le bilan s’élève à 2 336 décès selon le dernier recensement publié par l’ARS, Agence Régionale de Santé. « La mortalité due à cette épidémie est de nouveau en augmentation. A ce jour 1 501 personnes sont décédées en établissements de santé et 835 dans les établissements médico-sociaux de la région. Chacun d’entre nous garde le pouvoir d’agir », indique l’ARS. Seule la région Auvergne-Rhônes-Alpes nous dépasse dans ce triste bilan.

Cette deuxième vague est pour l’instant moins violente que la première, indique les entreprises de pompes funèbres. En nord Franche-Comté, elles transportent surtout les défunts de la morgue de l’hôpital de Trévenans.