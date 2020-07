Coronavirus : les pompiers critiquent la gestion de la crise sanitaire

Dans un rapport destiné au ministère de l'intérieur, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dénonce une gestion de la crise du Covid-19 trop centralisée et inefficace.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dénonce ce samedi dans un rapport une "gestion de crise éloignée des principes fondamentaux" dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19.

Les agences régionales de santé critiquées

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France fustige d'abord le "choix politique" d'une gestion de la crise par le ministère de la Santé, au détriment d'une gestion interministérielle. Particulièrement attaquées, les agences régionales de santé (ARS), dont la lourdeur et la rigidité sont dénoncées, tandis que leur sont reprochées leur "impréparation à la gestion d'une crise de cette ampleur et leur déficit de culture de gestion opérationnelle". Le rapport pointe aussi du doigt des "rivalités entre ministères" et prône au contraire "une organisation en réseau".

Les pompiers se sentent "oubliés" et "exclus"

Les sapeurs-pompiers reprochent également au gouvernement leur exclusion des mesures de soutien aux soignants, notant au passage que les soldats du feu ont été les grands oubliés de l'hommage du président de la République donné le 25 mars à Mulhouse. Ils réclament "la reconnaissance comme maladie professionnelle _"des "infections au Covid-19 contractées par les sapeurs-pompiers en service"_, de même que la prise en charge à 100% par l'Assurance maladie des tests de dépistage pour ceux d'entre eux qui ont été exposés.

Les évacuations par TGV : "de pures opérations de communication"

Autre point d'accroche, l'absence de mise en place d'un numéro d'appel non-urgent, pourtant lancé dans d'autres pays, qui a conduit, selon eux, à une saturation des services d'aide médicale d'urgence (SAMU). La Fédération demande ainsi une organisation en deux numéros des services de secours. Le rapport est aussi l'occasion de dénoncer le "véritable esbrouffe" des évacuations de victimes entre régions par TGV. De "pures opérations de communication", peut-on lire dans le rapport.

La Fédération salue néanmoins la "réactivité", la "polyvalence" et l'"adaptabilité" des sapeurs-pompiers, qui ont mené "près de 81 000 interventions" liées au Covid-19 en France.