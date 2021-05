Coronavirus : les pompiers des Bouches-du-Rhône vaccinent le jour et en soirée à Coudoux

Et pourquoi pas aller se faire vacciner en soirée ? C'est possible au centre de vaccination de Coudoux (Bouches-du-Rhône) malgré le couvre-feu, les portes restent ouvertes et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont sur le pont pour vacciner le plus de monde possible pendant ce week-end de l'ascension. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'un million de créneau supplémentaire et depuis ce mercredi, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner si il reste des doses, c'est donc le moment de prendre rendez-vous si vous souhaitez y aller.

Au centre de Coudoux plus de 600 créneaux viennent d'ouvrir pour ce vendredi entre 19 heures et 23 heures annoncent les sapeurs-pompiers.