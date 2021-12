Coronavirus : les poursuites seront abandonnées pour les détenteurs de faux pass sanitaires "repentis"

Le gouvernement envisage un statut de "repenti" pour les détenteurs de faux pass sanitaire qui souhaitent finalement se faire vacciner, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Les poursuites contre eux seraient abandonnées. Il a par ailleurs exhorté les détenteurs de ces faux pass à le dire s'ils sont hospitalisés, pour une meilleure prise en charge de la part des soignants.

Abandon des poursuites pour les détenteurs de faux pass "repentis"

Le ministre a dit souhaiter "que quelqu'un qui bénéficierait d'un faux document puisse se mettre en règle et qu'il y ait abandon des poursuites", car "l'urgence c'est que les gens se vaccinent, soient protégés".

Il souhaite "en revanche qu'on aille chercher, traquer, ceux qui font des faux pass". "Les médecins qui font des faux pass ou les professions de santé qui font des faux pass, des fausses injections : alors là, tolérance zéro", a-t-il ajouté. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2 ce jeudi matin.

Accueillir ces gens qui sont trompés, qui se sont fourvoyés, c'est la bonne démarche - Jérôme Marty, médecin généraliste

"Tendre la main, ouvrir les bras, accueillir ces gens qui sont trompés, qui se sont fourvoyés, c'est la bonne démarche", a réagi ce jeudi sur franceinfo Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat de l’Union française pour une médecine libre. "Nous répétons à ces gens qu'on ne les trahira pas", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas notre rôle de les dénoncer, même si la loi nous l'impose", a-t-il confié.

"On se débrouille pour que cette personne accepte d'être vaccinée, et on voit avec l'assurance maladie pour qu'elle ne poursuive pas ces gens", a-t-il précisé.

Une mesure prise après la mort d'une détentrice d'un faux pass sanitaire à l'hôpital

Une femme de 57 ans, qui s'était procuré un faux certificat de vaccination est décédée du Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), avait indiqué vendredi Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'établissement, rappelant qu'un faux certificat de vaccination "ne protège pas contre le virus et peut aiguiller faussement le médecin qui vous prend en charge".

Olivier Véran exhorte les malades faussement vaccinés à le dire

"Dites-le tout de suite aux médecins !" a également demandé Olivier Véran aux malades hospitalisés pour Covid disposant d'un faux pass sanitaire, car "la prise en charge n'est pas la même".

"Si vous disposez d'un faux pass sanitaire ou si vous faites croire que vous avez été vacciné, lorsque vous arrivez à l'hôpital parce que vous êtes malade, dites-le tout de suite, que votre entourage le dise", a exhorté le ministre. "La prise en charge n'est pas la même. Vous avez déjà pris un risque majeur en ne vous faisant pas vacciner, vous en prenez un, pour vous-même, encore plus important si vous ne dites pas à votre médecin, à vos infirmières, à votre équipe, à votre entourage qu'en réalité vous n'êtes pas protégé a minima par des vaccins", a-t-il ajouté.

11.000 faux pass sanitaires découverts

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé ce jeudi matin sur France 2 que 400 enquêtes ont été ouvertes pour démanteler des réseaux de faux pass sanitaires, et qu'une centaine d'arrestations ont eu lieu.

La difficulté dans ces enquêtes, c’est que cela se fait "en complicité avec de vrais médecins ou de vraies infirmières très minoritaires, mais c'est très difficile puisque les gens mentent et disent : 'Je vous fais le pass contre de l’argent et en échange, je dis que vous avez eu un vaccin'", a expliqué Gérald Darmanin. Il a a rappelé que ce délit est puni de cinq ans de prison. "Il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées, notamment pour les utilisateurs de pass, de la prison avec sursis, parfois de la prison ferme, et nous avons découvert 11 000 faux pass sanitaires", a-t-il précisé.