Coronavirus : les premières doses de vaccin contre le Covid-19 sont arrivées en France

Ce samedi matin, les premières doses du vaccin contre le Covid-19, développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech, ont été livrées à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne.

Les 19.500 premières doses du vaccin contre le Covid-19, développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech, ont été livrées tôt ce samedi matin peu avant 7h à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. En France, où 62.000 personnes sont déjà mortes après avoir été infectées par le coronavirus, la vaccination commence dimanche, comme dans toute l'Union européenne.

D'autres sites français devaient être livrés dans la journée, en région lyonnaise, à Lille et Tours. Et les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon.

Optimiser le nombre de doses

Les pharmaciens vont être chargés de délivrer ces vaccins. "On essaiera d'ajuster au mieux le nombre de façon à ce qu'il n'y ait pas de doses perdues", a expliqué ce samedi sur franceinfo Bruno Maleine, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, propriétaire d'une officine à Villiers sur Marne (94). Il a expliqué qu'"à partir du moment où les vaccins quittent les super congélateurs on dispose de cinq jours pour administrer le vaccin".

à lire aussi Coronavirus : comment va se dérouler la campagne de vaccination en France ?

Le premier cas français du variant britannique détecté au CHU de Tours

Vendredi 25 décembre, un premier cas de contamination par le variant du Covid-19, apparu d'abord au Royaume-Uni, a été détecté en France. La présence de ce variant a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni. Le malade est asymptomatique et a été isolé à son domicile.