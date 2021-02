Coronavirus : les premières doses du vaccin AstraZeneca administrées à des soignants du CHU de Bordeaux

Les premières injections du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 ont été administrées à une dizaine de soignants ce 7 février, au centre de vaccination de l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac. Troisième vaccin autorisé en France, il est aussi le premier réservé en priorité au personnel médical âgé de moins de 65 ans. "On ne sent rien du tout pendant l'injection, il n'y a aucune douleur", affirme Clément Aguerreche. Cet anesthésiste réanimateur est le premier soignant du CHU de Bordeaux à avoir reçu l'injection.

Pour lui comme pour son collègue Clément Boisselier, également anesthésiste réanimateur à l'hôpital Haut-Lévêque, se faire vacciner était important : "Eviter de tomber malade va nous permettre de continuer à prendre en charge les patients, qu'ils soient atteints par le Covid ou non", souligne le trentenaire. Quant à Marianne Lafitte, responsable du centre de vaccination, elle insiste sur le "soulagement" de pouvoir vacciner les médecins, "sachant qu'on avait tous ces professionnels âgés de moins de 50 ans qui n'étaient pas dans la priorité vaccinale, mais qui sont quand même très exposés dans des centres de réanimation Covid", explique la cardiologue.

Malgré tout, certains soignants, comme Dominique, ont reçu l'injection à contre-cœur : "J'ai peur de ce qu'il peut se passer pendant l'après-vaccin. Quand on vit seule, on se demande si on va pouvoir gérer les éventuels symptômes, qui risquent de vous angoisser encore plus ... La panique", souffle cette aide-soignante.

Le CHU de Bordeaux espère vacciner au plus vite 2 000 de ses soignants. Le centre de vaccination Haut-Lévêque va quant à lui augmenter sa cadence de vaccination, en passant de 210 à 260 injections administrées quotidiennement dès ce 8 février.