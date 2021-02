Plus de 270 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées en France ce samedi, réparties dans 117 établissements dont l’hôpital Sainte-Musse de Toulon ou encore l'APHM à Marseille.

Coronavirus : Les premières doses du vaccin AstraZeneca reçues à Marseille et Toulon

C'est le troisième vaccin anti-Covid autorisé dans l'Union Européenne, après ceux de Pfizer et Moderna. Plus de 270 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées en France ce samedi, à Marseille et Toulon, notamment.

Des doses utilisées dans les prochains jours dans 117 hôpitaux français dont l’hôpital Sainte-Musse de Toulon ou encore l'APHM à Marseille, avec priorité aux soignants de tous âges. Ce samedi à 14h30 précisément, l’hôpital de la Timone a reçu 10 200 doses de ce vaccin. Les piqûres se feront dès lundi.

Un ouf de soulagement

"C'est un ouf de soulagement car on va pouvoir vacciner, grâce à ce nouveau vaccin, des personnels de santé : qu'ils soient hospitaliers, libéraux, d'ehpad... Tout ce personnel de santé, de 18 à 65 ans" précise Pierre Bertault-Peres, le chef du service pharmacie à l’hôpital de la Timone. "Jusqu’à présent les moins de 50 ans, sauf comorbidités, étaient exclus. Pour des gens qui travaillent dans des services d'urgence et des unités Covid, c'est un espoir d'être protégé pendant leur exercice professionnel"

Un vaccin qui présente un avantage par rapport aux deux autres déjà autorisés dans l'Union Européenne : "Pfizer et Moderna sont congelés quand ils nous arrivent, donc il faut une chaîne du froid qui soit robuste. Une fois décongelés, ils ont une durée de vie qui est de cinq jours pour Pfizer, un mois pour Moderna" explique le chef du service pharmacie de la Timone. "Là, on a un vaccin qui se conserve comme tous les vaccins classiques, à une température de frigo : de 2 à 8 degrés. C'est quelque chose de simple, qui pourrait être disposé dans beaucoup de centres sans une chaîne logistique compliqué." Une deuxième livraison de plus de 300 000 doses de vaccins AstraZeneca aura lieu la semaine prochaine en France.