Coronavirus : le vaccin Pfizer autorisé d'ici une semaine dans l'Union européenne

"D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer immédiatement", a annoncé ce mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen à Bruxelles.

Les 27 Etats de l'Union Europenne pourront dans la foulée leurs campagnes de vaccination anti-Covid, après la notification du feu vert du régulateur européen au vaccin développé par Pfizer-BioNTech, a précisé la dirigeante allemande, qui souhaite que les Vingt-Sept commencent leurs campagnes de vaccination respectives "le même jour" : "Commençons donc aussi tôt que possible ces vaccinations, tous ensemble à vingt-sept", a-t-elle ajouté à l'occasion d'une séance plénière des eurodéputés. "De la même façon que nous avons traversé dans l'unité cette pandémie, entreprenons de concert et tous unis l'éradication de cet horrible virus", a exhorté la cheffe de l'exécutif européen.

La campagne de vaccination en France "pourrait commencer avant la fin de l'année" dès validation par le régulateur européen, a confirmé de son côté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce mercredi, tout en précisant qu'il n'avait pas "de date à annoncer" et qu'il faudrait attendre la validation par l'agence européenne le 21 décembre, puis par les autorités nationales, dont la haute autorité de santé, dans les jours qui suivent.

Commençons donc aussi tôt que possible ces vaccinations, tous ensemble à vingt-sept, le même jour

Sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments (EMA en anglais) a annoncé mardi qu'elle se pencherait le 21 décembre, soit une semaine plus tôt que prévu, sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. Après avoir examiné l'avis du régulateur et consulté les Etats membres (un processus susceptible de durer quelques jours), la Commission européenne pourra délivrer son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE, aux alentours de Noël.

"Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé que la première phase de vaccination concernerait les personnes âgées en maison de retraite, en Ephad et que ça concernait un million de personnes", a rappelé M. Attal. Le gouvernement se fixe ensuite l'"objectif avant l'été" de "vacciner des personnes vulnérables, les personnes âgées qui ne sont pas en Ephad ou les personnes qui ont des comorbidités", soit "autour de 15 millions de nos concitoyens", a ajouté le porte-parole.

Pour ce faire, la France a "préréservé 200 millions de doses de vaccins auprès de différents laboratoires", a-t-il rappelé. Le Premier ministre Jean Castex doit faire ce mercredi une déclaration à l'Assemblée nationale sur "la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19", déclaration qui sera suivie d'un débat.

"Au total, nous avons acheté plus de doses (de vaccins) qu'il n'en faut pour tout le monde en Europe" via des contrats passés avec différents laboratoires afin de se constituer "un portefeuille diversifié" de vaccins en développement, a indiqué Ursula von der Leyen.

L'Union Européenne en retard ?

Le vaccin développé conjointement par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech est le premier à avoir été approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, où les premières injections ont eu lieu, mais également dans de nombreux autres Etats comme le Mexique et l'Arabie Saoudite.

"Je pense que le mot retard n'est pas juste, il y a la nécessité de la rigueur", a affirmé Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, invité de France Inter ce mercredi matin. Pour Alain Fischer, "l'élément essentiel c'est d'assurer que ces vaccins, le jour où on pourra commencer à les administrer à nos concitoyens, ils aient été validés comme étant raisonnablement sûrs et efficaces".

Mais il faut du temps pour que cette "balance entre les bénéfices et les risques soit extrêmement favorable", a expliqué Alain Fischer. Selon le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, "dans un an, lorsqu'on essaiera de retracer l'histoire de ce qui se sera passé en 2021, on aura oublié le jour exact où on aura commencé à vacciner. Ce qu'on retiendra, c'est le degré d'efficacité, la diminution de circulation du virus. Et que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'accident. C'est ça qui va compter".