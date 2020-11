Coronavirus : les premières vaccinations pourraient avoir lieu début 2021 dans l'Union européenne

Quand pourront avoir lieu les premières vaccinations contre la Covid-19 ? Alors que le groupe pharmaceutique Pfizer a fait beaucoup parler de lui avec l'annonce d'un vaccin "efficace à 90%", la directrice du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) indique ce mercredi dans un entretien à l'AFP qu'elles pourraient avoir lieu "au premier trimestre 2021" dans l'Union européenne. Et ce sous couvert d'un scénario "optimiste".

Une autorisation début 2021 ?

Interrogée sur la date des premières vaccinations, Andrea Ammon, la directrice de l'ECDC estime qu'"en étant optimiste, premier trimestre de l'an prochain mais je ne peux pas être plus précise". Une source européenne avait indiqué mardi à l'AFP qu'une autorisation d'un vaccin dans l'UE pourrait avoir lieu "début 2021", après l'annonce d'un vaccin par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTtech.

Mais si l'annonce de Pfizer est "bien sûr prometteuse", selon Andrea Ammon, "il faut voir quelle sera l'évaluation finale". Après la fin des essais de phase 3, l'Agence européenne du médicament devra encore évaluer les résultats et donner - ou non - une autorisation de mise sur le marché, rappelle-t-elle. "Ensuite il faudra commencer la production et seulement à ce moment là, on pourra commencer à vacciner", ajoute-t-elle à l'AFP.

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir approuvé un contrat avec Pfizer et BioNTech, pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin.