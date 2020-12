Coronavirus : les premières vaccinations dans les EHPAD de Dordogne commenceront fin décembre

Le docteur Max Desfrançois, président de l'ordre des médecins de la Dordogne le confirme : la vaccination contre le coronavirus dans les EHPAD du Périgord commencera bien fin décembre. L'Union européenne elle a expliqué ce jeudi que la vaccination pourra commencer dans 10 jours exactement le 27 décembre dans les pays de l'UE.

En France, les premières piqûres se feront dans les EHPAD sous le contrôle des médecins référents ou des médecins de famille des résidents. Et il y a du travail puisque la Dordogne compte 71 EHPAD dont 80% sont publics, pour environ 6.500 résidents. Le vaccin de Pfizer qui sera proposé doit se conserver à -80 degrés dans des frigos spéciaux, ce qui ne devrait pas poser de problème pour les EHPAD explique le docteur Max Desfrançois, président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Dordogne :

"Cela ne posera pas plus de problème que dans les autres départements. Cela va rester pour l'instant au niveau des services publics hospitaliers, et des EHPAD, donc des unités qui auront le matériel nécessaire. Tout sera et est déjà pratiquement verrouillé. Il y a déjà des réunions au niveau des EHPAD et des médecins coordinateurs, des directeurs d'établissement, de l'ARS et de l'ordre. Donc à la fin de l'année les premières vaccinations. Et les premières campagnes se feront dans les premières semaines de janvier en Périgord" dit-il.

Le docteur Max Desfrançois, président du conseil de l'ordre des médecins © Radio France - Antoine Balandra

Mais le plus long et le plus difficile, c'est le recueil du consentement de résidents souvent sous tutelle ou sous curatelle... Les EHPAD sont déjà en train de se renseigner auprès des familles pour qu'elles donnent ou non le consentement de leurs proches explique le docteur Max Desfrançois, président de l'ordre des médecins : "c'est un problème de temps. En fait la plupart du temps, les résidents en EHPAD sont suivis par les médecins traitants, libéraux, d'autres sont suivis par le médecin coordinateur de l'EHPAD. Et dans ces établissements, certains ont toute leur conscience, et d'autres non. Avec les problèmes de tutelle, etc... Et aussi de famille, dont il faut obtenir le consentement quand l'intéressé ne peut pas le donner. Cela prend du temps, mais à mon avis, c'est déjà enclenché depuis plusieurs semaines. tout est prévu. Et à mon avis, on aura ces accords ou désaccords en temps voulu. Chacun a la liberté de choisir, mais d'après une récente statistique, 75% des résidents en EHPAD sont d'accord pour se faire vacciner" dit le médecin.

Les médecins de ville eux, ne vaccineront les Périgourdins dans leurs cabinets que plus tard, lorsqu'un vaccin qui se conserve plus facilement sera disponible..