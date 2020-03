Coronavirus : les premiers malades dans les Alpes-Maritimes ont pu quitter l'hôpital

L'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur recense ce mercredi, 32 cas confirmés de coronavirus. Un enfant âgé de 8 ans a été diagnostiqué. L'école dans laquelle il est scolarisé n'a pas été précisée. Pas d'inquiétude toutefois, il n'a pu contaminer ses camarades puisqu'il n'est pas retourné en classe depuis la rentrée le 2 mars dernier.

Trois mineurs ont été contaminés dans le département des Alpes-Maritimes. Une fillette de trois ans, qui a pu sortir de l'hôpital Lenval à Nice, ce weekend. Et un adolescent de 15 ans qui rentrait d'un voyage à Venise. "Sinon, la moyenne d'âge des patients tourne autour de 50/60 ans" indique Romain Alexandre, le délégué départemental de l'ARS.

A l'exception, du ressortissant italien âgé de 69 ans hospitalisé en réanimation, l'état de santé des malades ne suscite aucune inquiétude. Certains guéris ont pu quitter l'hôpital, d'autres rentreront chez eux ce jeudi. Autre nouvelle rassurante : les autorités savent où ils ont été contaminés. "Ce n'est pas le cas dans tous les départements", souligne le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez. C'est important pour casser la chaîne de contamination.

Une dizaine de malade contaminée dans le Haut-Rhin

La plupart rentraient d'Italie, de Vénétie, de Lombardie ou de Venise. Ou ont été contact avec un malade rentrant de ces zones à risque. Une dizaine d'entre eux, ont participé à un rassemblement religieux évangélique à Mulhouse. 2.000 fidèles étaient présents du 17 au 24 février. Depuis le Haut-Rhin est l'un des départements les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Le bilan ce mardi fait état de 356 cas et trois morts.

Des chiffres qui rappellent qu'il n'y a pas eu d'explosion de cas dans les Alpes-Maritimes. 40 à 50 tests sont réalisés, tous les jours. 32 se sont avérés positifs depuis le 28 février.

L'ambulatoire devient la règle. L'hospitalisation l'exception

La prise en charge ambulatoire est désormais privilégiée. "Lorsqu'on aura été testé positif on pourra être soigné chez soi, comme on l'est pour une grippe. Bien entendu, cela ne vaut pas pour ceux qui ont déjà un état de santé fragile. Eux, devront toujours être hospitalisés", précise le préfet des Alpes-Maritimes. Le ministère de la santé autorise par ailleurs les laboratoires à faire des tests de dépistage du coronavirus, sur ordonnance.