Coronavirus : les premiers soignants ont été vaccinés au CHU d'Amiens

Les deux premiers centres de vaccination anti-covid du département de la Somme ouvrent leurs portes à Amiens. Des unités réservées aux soignants et au personnel médico-social de plus de 50 ans. Les agents qui présentent des facteurs de risque sont également éligibles.

Deux centres de vaccination anti-covid réservés aux soignants et au personnel médico-social ouvrent dans le département de la Somme. Le premier, destiné au personnel du CHU d'Amiens, a ouvert ce mercredi à l'hôpital sud. Le second, basé à l'hôpital Nord, sera opérationnel ce jeudi. Ce deuxième centre sera ouvert à tous les professionnels de la santé et du secteur médico-social : médecins de ville, aides à domicile, pompiers, kinés, ambulanciers, éducateurs, etc.

Catherine Richet, cadre de santé à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, a procédé aux premières vaccinations au CHU © Radio France - Claudia Calmel

Des vaccins réservés à certains professionnels

Cette campagne de vaccination est réservée aux soignants et au personnel médico-social de 50 ans et plus. Mais les personnes plus jeunes qui présentent des facteurs de risque sont aussi éligibles. Une trentaine d'agents du CHU d'Amiens se sont ainsi fait vacciner, ce mercredi, dont Danièle Portal, la directrice de l'hôpital amiénois. Le docteur Denis Chatelain, médecin au service d'anatomie-pathologies du CHU, fait également partie des premiers à avoir reçu l'injection.

La Dr Denis Chatelain a recu sa première injection ce mercredi © Radio France - Claudia Calmel

Un soignant qui tenait à ouvrir la voix à ses collègues pour cette campagne de vaccination qu'il qualifie de nécessaire. Ecoutez son témoignage :

Pour le Docteur Châtelain, la vaccination est nécessaire Copier

Les personnes vaccinées devront se voir admnistrer une seconde injection, un rappel, trois semaines après la première. Environ 2000 salariés du CHU d'Amiens sont éligibles à cette campagne. Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie.

La campagne de vaccination des personnels de l'hôpital a débuté au CHU d'Amiens Copier

Si vous travaillez dans la santé (hors CHU d'Amiens) ou dans le médico-social et que vous souhaitez vous faire vacciner, le centre de vaccination basé à l'hôpital Nord (place Victor Pauchet) est ouvert tous les jours : du lundi au vendredi de 12h à 20h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Il faut prendre rendez-vous en ligne via la plateforme www.predice.fr, rubrique e-RDV. Il vous faudra compléter un questionnaire médical et vous présenter avec le jour de votre vaccination.