Coronavirus : les propos du groupe Sanofi sur le vaccin font réagir en Béarn

Les propos du patron de Sanofi à Bloomberg ce mercredi n'en finissent plus de faire réagir. Paul Hudson affirme que si le groupe pharmaceutique abouti à un vaccin contre le coronavirus, les États-Unis pourraient en bénéficier en priorité étant donné leur engagement financier supérieur auprès du laboratoire. "Inacceptable", a depuis jugé le gouvernement français. Une polémique qui rebondi jusqu'en Béarn, où Sanofi dispose d'une usine de production sur le bassin de Lacq.

La CGT remontée

"Quand on connait Sanofi de l'intérieur, on sait que ce groupe est capable du meilleur comme du pire. Là, il nous fait voir le pire", assène Jean-Louis Peyren, délégué CGT à l'usine de Mourenx, joint par France Bleu Béarn ce jeudi. Pour lui : "Cela nous donne raison, quand nous disons que la santé doit sortir des mains de la finance. Ce n'est absolument pas éthique, cela nous choque". Jean-Louis Peyren rappelle également que Sanofi a perçu de la part de l'État 120 millions d'euros de crédits d'impôt l'an dernier.

David Habib monte au créneau

Le député béarnais David Habib, ancien maire de Mourenx et président de la CCLO, s'est lui aussi ému des déclarations du groupe : "Dès que j'ai eu un moment, j'ai appelé des cadres béarnais de Sanofi que je connais et je leur ai dit : « Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? ». Et à vrai dire, j'ai utilisé un autre terme..."

David Habib distingue par ailleurs "la demande de simplifier la procédure d'enregistrement du vaccin en Europe, qui est plus complexe qu'aux États-Unis, et à ce titre là je peux comprendre Sanofi", et "les propos sur l'utilisation des vaccins, et la priorité donnée aux États-Unis, qui sont complètement délirants". Si, contrairement à certains, le député ne va pas jusqu'à réclamer la nationalisation de Sanofi, qu'il juge impossible et inappropriée, il demande aux pouvoirs publics "qui ont des moyens coercitifs sur les groupes industriels" de les appliquer, afin que le vaccin, "dès lors qu'il est découvert, soit mis à la disposition de toute l'humanité dans les mêmes conditions".