Coronavirus : les Provençaux résignés sur un reconfinement le weekend

Un nouveau train de mesures devrait être présenté par le président de la République ce mercredi à l'issue du deuxième conseil de défense sanitaire. Alors à quelques heures des annonces, comment réagissent les Provençaux ?

La plupart des Marseillais rencontrés sont plutôt résignés. Ils suivront avec plus ou moins d’adhésion les consignes du gouvernement. En tous cas, Marie par exemple est favorable à un mesure radicale : un confinement total de plusieurs semaines comme au printemps .Une position identique pour Julie, en ballade avec son bébé, avec la crainte de conséquences sur les fêtes de fin d’année. Elle veut les préserver avant tout. Mathis, 18 ans, ne voit plus ses "potes" le soir, couvre-feu oblige, mais heureusement il est en contact avec eux via son écran d‘ordinateur et ses écouteurs. Il passe plusieurs heures par jour à jouer en réseau avec eux. Tous attendent avec impatience de connaitre ces nouvelles mesures.