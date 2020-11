Coronavirus : les publics prioritaires pourront être vaccinés dans "les premiers mois de 2021"

Les publics prioritaires pourront être vaccinés "dans les premiers mois de 2021" contre le coronavirus : c'est ce qu'a annoncé une responsable de la Haute autorité de santé ce vendredi. "On table sur deux ou trois mois pour cette étape de vaccination des personnes qui sont visées prioritairement. Ce serait donc les premiers mois de 2021", a déclaré Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS.

Les premières vaccinations contre la Covid-19 pourraient en effet avoir lieu "au premier trimestre 2021" dans l'Union européenne, avait déjà indiqué cette semaine la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies.

Pas de crainte de pénurie pour la HAS

"On n'aura pas immédiatement accès à des doses permettant de vacciner l'ensemble de la population, mais (...) je pense que nous ne nous trouverons pas dans une problématique de pénurie", a ajouté la responsable, au vu des accords de pré-commande conclus par l'Union européenne avec plusieurs laboratoires.

La commission technique des vaccinations prévoit de publier "vers le 30 novembre" ses recommandations finales sur les publics à vacciner en priorité puis, "probablement vers la mi-décembre", son avis définitif sur l'organisation de la campagne vaccinale. La Haute autorité de santé avait lancé début novembre une consultation publique pour se préparer à une campagne de vaccination à grande échelle.

"On n'en est pas à dire qui on va vacciner en priorité, parce que le travail est en cours. Mais (...) il y a quand même un consensus pour dire" que ce sera "les professionnels de santé et du médico-social au contact direct des malades et ceux les plus à risque de forme grave de la maladie", a rappelé Daniel Floret, vice-président de la commission.

Concernant la mise en oeuvre de la campagne de vaccination, la Elisabeth Bouvet a appelé à ce que les médecins généralistes en soient les "promoteurs", "ce qui n'empêche pas que d'autres intervenants de terrain" comme les infirmiers et les pharmaciens "puissent vacciner" aussi.