Coronavirus : les rassemblements de plus de six personnes en extérieur seront verbalisés

Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur, non autorisés, doivent être verbalisés "de manière stricte sur tout le territoire" a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans une note envoyée mardi aux préfets de métropole et d'Outre-Mer, que franceinfo a pu consulter.